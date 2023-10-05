《貿易》智慧能源X淨零永續展10月登場 規模成長28%

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【時報記者葉時安台北報導】邁向零碳是國際主流共識，經濟部預測，2040年台灣綠電年發電量將達1700億度，占比可望達50%，碳盤查、碳交易的綠色商機產值也預估超過5.9兆元，拓展綠能為備受關注課題。由外貿協會(TAITRA)與SEMI國際半導體產業協會旗下產業聯盟-綠能暨永續發展聯盟(GESA)共同籌辦的年度指標能源產業展「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」與「台灣國際淨零永續展(Net-Zero Taiwan)」，將於10月18日至20日在台北南港展覽1館展出，展出規模創歷年新高，共計350家能源業者展出高達1275個攤位，規模較去年成長28%。

兩大展覽主軸扣合臺灣能源策略發展，掌握趨勢脈動、帶動龐大商機。其中，「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」借力綠色產業強勁的成長動能，規畫四大展區，包含台灣國際太陽光電展、台灣國際風力能源展、台灣國際智慧儲能應用展、台灣國際多元創能展，完整串聯再生能源產業鏈。今年度「台灣國際淨零永續展(Net-Zero Taiwan)」首創綠色金融館及節能減碳諮詢服務，將進一步助力企業掌握碳稅趨勢，加速零碳能源導入，而英國館、芬蘭館、比利時館及丹麥館等則積極促進跨國交流及媒合服務。

展覽聚焦太陽光電、風力能源、智慧儲能、多元創能(氫能、海洋能等前瞻性能源)等多項能源產業鏈的技術及綠色轉型新方案，根據統計，近五年台灣離岸風電發電量平均年增高達135%，成長強勁。全球最大離岸風電沃旭能源及台灣離岸風電標竿企業風睿能源此次也將參展，展現離岸風電的開發、建置及資產管理技術。在政府政策帶動下，儲能需求商機也將進入爆發成長期。