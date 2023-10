英國已耗盡所有重裝備 無法再捐烏克蘭

【中時新聞網 江飛宇】自俄烏戰爭爆發以來,英國總是率先提供烏克蘭最具威力的武器裝備,包括NLAW反坦克飛彈、星光防空飛彈、挑戰者2型坦克,與風暴影巡弋飛彈,可謂是烏克蘭最重要的盟友。不過,英國也已經耗盡了所有可以捐贈的武器,畢竟英國武器的生產規模不大。

商業內幕(businessinsider)報導,一位不具名的英國軍方人員表示:「我們已經捐贈了我們所能提供的所有。」

「我們還會繼續幫烏克蘭購買設備,但是他們現在需要的是防空武器、火砲彈藥,而我們這些都已經用完了。」

對此,英國國防部沒有回應這項說法。

根據政府記錄,英國去年已向烏克蘭提供價值23億英鎊(900億新台幣)的軍事支援。許多裝備都是比北約盟國率先提供的,例如挑戰者2型坦克和風暴影巡弋飛彈。

挑戰者2型坦克提供之後,其他北約國家才陸續同意提供烏克蘭豹2坦克;相似的,在風暴影飛彈提供之後,法國也跟著提供自己的SCALP-EG巡弋飛彈。現在各界都在注意德國是否會提供金牛座巡弋飛彈,美國是否會在近期提供ATACMS打擊飛彈。

這位不願透露姓名的軍方官員告訴《每日電訊報》,英國不應該是唯一向烏克蘭提供資金的國家,他說:「再提供數十億美元,並不意味著提供數十億英國裝備。」

這位人士表示,其他國家也應該一起承擔,共同向烏克蘭提供「更多資金和武器」。

《衛報》報道,克里姆林宮週一表示,西方已經出現「烏克蘭疲勞」,而且持續加劇。

文章來源:One of Ukraine's biggest allies has run out of vital equipment to give it, report says