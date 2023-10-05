英國已耗盡所有重裝備 無法再捐烏克蘭

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【中時新聞網 江飛宇】自俄烏戰爭爆發以來，英國總是率先提供烏克蘭最具威力的武器裝備，包括NLAW反坦克飛彈、星光防空飛彈、挑戰者2型坦克，與風暴影巡弋飛彈，可謂是烏克蘭最重要的盟友。不過，英國也已經耗盡了所有可以捐贈的武器，畢竟英國武器的生產規模不大。

商業內幕(businessinsider)報導，一位不具名的英國軍方人員表示：「我們已經捐贈了我們所能提供的所有。」

「我們還會繼續幫烏克蘭購買設備，但是他們現在需要的是防空武器、火砲彈藥，而我們這些都已經用完了。」

對此，英國國防部沒有回應這項說法。

根據政府記錄，英國去年已向烏克蘭提供價值23億英鎊(900億新台幣)的軍事支援。許多裝備都是比北約盟國率先提供的，例如挑戰者2型坦克和風暴影巡弋飛彈。

挑戰者2型坦克提供之後，其他北約國家才陸續同意提供烏克蘭豹2坦克；相似的，在風暴影飛彈提供之後，法國也跟著提供自己的SCALP-EG巡弋飛彈。現在各界都在注意德國是否會提供金牛座巡弋飛彈，美國是否會在近期提供ATACMS打擊飛彈。

這位不願透露姓名的軍方官員告訴《每日電訊報》，英國不應該是唯一向烏克蘭提供資金的國家，他說：「再提供數十億美元，並不意味著提供數十億英國裝備。」

這位人士表示，其他國家也應該一起承擔，共同向烏克蘭提供「更多資金和武器」。

《衛報》報道，克里姆林宮週一表示，西方已經出現「烏克蘭疲勞」，而且持續加劇。

文章來源：One of Ukraine's biggest allies has run out of vital equipment to give it, report says