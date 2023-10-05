台積電股價跌市值掉 竟沒分析師喊賣！外媒：全因這2理由

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【旺得富理財網 李澍】台積電昨（4）日股價大跌1.7％到520元，市值蒸發的金額擴大到2.5兆元，彭博預期，可能還沒跌完；外資分析師也認為，鑒於企業對於AI能創造多少利潤尚在觀察加上消費性電子市場依舊疲弱，台積電2024年復甦依舊會緩慢；但彭博數據也顯示，出於2個理由，即使台積電市值蒸發不少，但仍沒任何分析師給台積電降評。

5月中旬，台積電大客戶輝達公布今年Q1財報和Q2財測，兩項數據都優於預期，除了輝達本身，AI概念股也跟著大漲，台積電在6月13日還創今年最高價594元，但隨後市場看壞半導體後市，台積電股價經歷5個月一路下跌，跌幅達到11％，換算成新台幣，市值蒸發超過2.3兆元，且跌勢居亞洲股票之冠。

到昨日，台積電仍繼續下跌，終場下跌1.7％，收在520元，市值蒸發金額從2.3兆左右擴大至2.5兆，有分析師預期，這波跌勢恐怕還沒結束。但值得注意的是，基於2個理由，據彭博數據顯示，目前尚未有分析師出面建議賣出台積電股票；這2個理由是，一是台積電目前在晶圓代工仍穩居龍頭寶座，二則是台積電目前市占率仍穩居59％，一旦AI有任何進展，都會對台積電帶來驚喜並激發一波買氣。

當然，目前來看，據彭博報導，目前預期台積電股票仍將繼續下跌，主要原因是，企業目前對AI能帶來多少利潤仍相當謹慎，且智慧型手機、PC市況未好轉，高階AI晶片放緩速度超過預期，以上因素都讓台積電股價承受不少壓力。

摩根大通台灣區研究部主管哈里哈蘭（Gokul Hariharan）預期，鑒於PC、智慧型手機和非AI等消費性電子市場仍然疲弱，台積電明年的復甦步調仍會顯得緩慢，且景氣未明也可預見明年上半年訂單會呈現低迷。

此外，鑒於後市不確定性仍多，分析師對台積電資本支出的看法也顯得更加謹慎，像台積電6月曾提到，今年資本支出可能會下滑至320億至360億美元之間；而彭博所做的調茶則顯示，預期平均值接近300億美元；甚至高盛更將明年台積電資本支出的預期，下調2成至250億美元，這是創疫情以來最低紀錄。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。