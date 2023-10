另類「光」害！滿天人造衛星它最閃 亮度不輸恆星

【中時新聞網 黃凡甄】人類依賴地球軌道上的衛星傳輸資訊,但這些重要工具也帶來另類阻礙。最新研究指出,低地球軌道上的通訊衛星,發出的亮度完全不輸給恆星,已造成嚴重光害,足以影響天文學家觀測天空。

據科學新聞網站Science Alert、《衛報》等報導,由美國AST SpaceMobile公司發射的「藍色行者3號」(BlueWalker 3)衛星,已成為夜空中最光亮的物體之一,最大亮度可達視星等0.4,與恆星南河三(Procyon)和水委一(Achernar)不相上下。

「視星等」指的是觀測者用肉眼所看到的星體亮度,數字愈小,亮度愈高。舉例來說,太陽的亮度是負27,而滿月的亮度等級為負13。

藍色行者3號衛星於去年9月發射升空,外觀是一個巨大的平面,由陣列天線組成,面積達64平方公尺。在太空中,它就像鏡子一樣反射陽光,無論在野外或都市地區都清晰可見。

這對地面上的天文觀測帶來巨大挑戰。智利阿塔卡馬大學天文學家南達庫瑪(Sangeetha Nandakumar)團隊表示,用望遠鏡觀察夜空時,明亮的衛星會在探測器上留下「條紋狀」的痕跡,影響影像,雖然技術上能夠去除,但實際執行起來卻很困難。

更糟的是,藍色行者3號只是AST SpaceMobile的一個衛星原型,未來該公司還要發射上百顆衛星進入低地球軌道,其他商業衛星公司也興致勃勃。

科學家因此呼籲,未來業者在發射衛星時,應該把衛星的亮度列入考量,政府也應該嚴加管制。目前SpaceX公司已投入研究,在衛星上塗上一層深色塗料來解決反光問題。

