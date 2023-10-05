D-Link AQUILA PRO AI系列 獲日本Good Design 雙獎肯定

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素有「東方設計界奧斯卡獎」美譽的日本Good Design Award，今（5）日公布2023年獲獎名單；全球網通領導品牌D-Link友訊科技（2332）之AQUILA PRO AI天鷹座系列產品榮獲雙獎肯定，獲獎產品為｢M30 AX3000 Wi-Fi 6雙頻無線路由器｣與｢MS30 AX3000 Wi-Fi 6 智慧家庭閘道器｣。

由日本經濟產業省創辦的Good Design Award，與德國iF、美國IDEA、德國紅點並列國際四大設計獎。

友訊此次獲獎的M30與MS30，以輕盈且親和的｢睿智白｣與｢無線藍｣為主調，增添紋理飾面強調優雅，搭配能融入各種室內設計風格的流暢外型，佐以源自老鷹羽翼為圖騰的高效散熱孔，並採用更永續環保的PCR（Post-Consumer Recycled，消費後回收）材質，顛覆社會大眾對於連網設備總是沉穩的黑或科技感的金屬色系、配上高冷外型與功能性天線的既定印象，成為網通界最吸睛的焦點。

M30 AX3000 Wi-Fi 6雙頻無線路由器專為追求最佳網路體驗而設計，外型靈感汲自天鷹座，呈現雄偉的鷹形，象徵快如閃電的連網速度。MS30 AX3000 Wi-Fi 6 智慧家庭閘道器外觀參考太空船航向未來的優雅弧線，採用獨特的中空圓環設計，象徵了智慧家庭的核心，亦反映出和諧的家庭生活。M30與MS30均巧妙地將天線融入別出心裁的機殼設計，以360度球形覆蓋實現最佳的信號傳輸。

D-Link友訊科技執行長張家瑞表示，D-Link友訊科技以創新的產品設計，在追求連網功能與材質永續之際，同步演繹工藝美學。未來也將持續本著MIT的高度資安與穩定品質，打造外觀更時尚、材質對環境更友善、效能更高的新時代產品。