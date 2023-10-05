台光電9月、Q3營收同締新猷 季增幅優預期

銅箔基板廠（CCL）台光電（2383）公布9月營收，首度站上4字頭，以43.37億元連續第二個月刷新營收紀錄，累計第三季合併營收也同步登頂，達118.75億元，較上季勁揚近三成，季增幅度超越法人預估值的高標。
累計台光電今年前三季營收284.14億元，年減幅度收斂至4.6％。
台光電統計9月營收達43.37億元，月增11.46％、年增29.32％，為連續第二個月寫營收新高紀錄，第三季營收同創新高，達118.75億元，較前一季度大幅成長29.4％，年增20.2％，季增幅優於法人預估值的高標。
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銅箔基板廠（CCL）台光電（2383）公布9月營收，首度站上4字頭，以43.37億元連續第二個月刷新營收紀錄，累計第三季合併營收也同步登頂，達118.75億元，較上季勁揚近三成，季增幅度超越法人預估值的高標。
累計台光電今年前三季營收284.14億元，年減幅度收斂至4.6％。
台光電統計9月營收達43.37億元，月增11.46％、年增29.32％，為連續第二個月寫營收新高紀錄，第三季營收同創新高，達118.75億元，較前一季度大幅成長29.4％，年增20.2％，季增幅優於法人預估值的高標。
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