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小犬颱風災損 掃這個QR Code可申請抵稅

財政部「災害協助專區」。圖／財政部提供
財政部「災害協助專區」。圖／財政部提供

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財政部表示，小犬颱風來襲，民眾或店家如有災損，務必先拍照保存證據，並於災害發生後30日內，檢具損失清單及證明文件如受災財物照片、原始取得憑證、保險公司鑑價損失資料或受損財物修復取得之統一發票或收據等，向所轄國稅局申請稅捐減免。

如因天災造成財物或營業損失、國土承租戶發生農損或地上房屋毀損、菸酒業者停工或需遷建工廠、災後重建融資需求等，財政部也提供相關減免與協助措施，讓受災民眾即時減負擔、度難關。

財政部官網已建置「災害協助專區」，民眾和廠商掃QR Code即可進入。

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