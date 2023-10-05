員工餐也能給客人當早餐！ 君品「Gau-Tsa 敖早ΙΙ」有新菜

君品酒店雲軒西餐廳早餐檯自今年6月推出「Gau-Tsa 敖早」，邀集全台多家百年台式早餐名店進駐，成功打造住房新賣點，包含：「正義豆漿店」的鹹豆漿、「永和周家麵」的涼麵、「兩喜號」的魷魚羹，都受到旅客高度好評！雲軒西餐廳即日起再推出「Gau-Tsa 敖早」第二波新菜色，主打飯店主廚私房餐點，包括：君品酒店高人氣員工餐「員廚米粉湯」及台灣庶民小食之王「主廚家傳魯肉飯」，這也是全台五星級酒店首度將員工餐點引入餐廳早餐檯，企圖給旅客一個全新的用餐體驗。

隨著疫情後旅遊熱潮的到來，君品酒店在第一季度已經恢復了至2019年同期水平的7成國際旅客入住率，第二和第三季度尤以日本、港澳和歐美地區的旅客回流速度最快。美味的早餐是旅程的重要一環，也是旅客選擇住宿的一個關鍵因素，君品酒店看準國際旅客需求，引進了風靡海外的台式古早味早餐，成功打響知名度，也讓國際旅客體驗到豐富的台式早餐食趣，及台灣獨一無二的早餐文化。此外，雲軒西餐廳繽紛自助早餐既有的20多種新鮮蔬菜的繽紛沙拉吧、肉質軟嫩的自助現燙牛肉湯，以及現點現做的半熟蛋和歐姆蛋等餐點，也將於現場供應，一次滿足早餐控的味蕾慾望。

傳統米粉湯陪伴許多台北人迎接一天的開始。米粉有南北之分，在北部常見者大多為粗米粉－大箍米粉，為中南部口中的台北米粉。身為彰化人的大樹主廚，在君品酒店員工廚房擔任主廚已10年，擅長各種料理，無論是西餐、熱炒、台菜還是冰品，都能輕鬆應對，其中拿手好料－「米粉湯」是每一位員工在每日休息用餐時的心靈慰藉。

主廚選用豬大骨，經過兩小時的熬煮，讓湯汁呈現濃郁的乳白色，湯頭鮮美甘甜。使用的米粉經特別挑選及測試，米粉粗細度剛剛好，能充分吸收高湯後，仍呈現最佳口感，最後撒上新鮮的芹菜珠、香氣四溢且口感酥脆的油蔥酥及胡椒粉提味。搭配米粉湯的小菜及黑白切－鮮甜的白蘿蔔、油豆腐、Q彈的灼豬皮，入口前沾一下雙美人油膏、蒜蓉和薑，為這碗大骨米粉湯增添了層次和風味。

魯肉飯簡單的美味，是台灣人的集體記憶，也是早年出外打拚的勞工，艱苦生活裡的小確幸。擁有大約30年廚藝經驗，且擅長廣東菜的宜蘭人袁振嵐主廚，將一道珍藏家傳魯肉飯的美味傳承下來。這份美味來自於奶奶珍貴的家族食譜，如今經由他的巧手，得以在君品酒店再現。

「主廚家傳魯肉飯」好吃的秘訣在於主廚特選新鮮溫體黑毛豬的五花肉部位，以確保肉質的肥瘦平均分佈。先將肉塊汆燙後，以手切的方式將豬肉切成一公分大小的肉丁，保留肉質的完美口感，隨後依序放入醬油與冰糖拌炒，接著以小火燜煮三小時，讓滷汁呈現咖啡色的光澤，搭配Q彈米飯品嚐，吃起來黏嘴，唇齒留香，撒上師傅親手切片並油炸而成的油蔥酥，搭配散發迷人香氣的鵪鶉蛋、與酸甜可口金黃醃蘿蔔片，每一口都令人垂涎三尺。