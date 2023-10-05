台中首創結合爵士交響 2.9萬發國慶焰火施放36分鐘

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國慶籌備委員會於今上午召開記者會，主任委員、立法院長游錫堃表示，今年國慶焰火系列表演活動，將在國慶10日晚上8點在台中市中央公園施放，這次焰火數量高達2.9萬發，施放時間長達36分鐘，除首創爵士樂結合高空焰火，現場交織一曲曲動人的國慶詩篇，還有首次以無人機搭載煙火等主題表演，相當精采可期，歡迎各地遊客國慶連假來台中，一同親身感受驚豔四方的音樂饗宴。

游錫堃說明，睽違9年，國慶焰火回歸台中，這次國慶焰火秀，現場特別邀請爵士頂尖團隊踢霹歐爵士大樂團(TPO Big Band)規劃40人爵士樂，演奏創作國慶焰火在台中主題曲，施放焰火時，搭配270度的燈光環繞投射，讓雷射光線在夜空裡活力律動，與星光點點相互映，營造出專屬國慶的浪漫氛圍。

此外，10月9日及10日都有 10分鐘的無人機展演，天空上隨機排列展開爵士樂的薩克斯風、珍珠奶茶、棒球經典賽的圖形，活潑呈現許多台中可愛意象；台中副市長王育敏出席記者會說明，台中市政府精心規劃為期2天的國慶焰火系列活動。

王育敏說，從10月9日晚間登場，邀請歌手、地方藝文團隊及爵士表演，10日當天也從下午5點30分安排系列暖場節目，邀請藝文團隊有閃耀奔廉-飛揚台中、光明國中舞蹈班、新民高中表藝科、台中皇家舞團，以及滅火器樂團、安心亞、高爾軒及Matzka等知名歌手，帶來一波波精彩演出。

王育敏補充，為方便民眾觀賞璀璨煙火秀，台中市政府已共盤點出西屯、北屯、南屯、大雅、后里及豐原等16處視野寬闊、觀賞角度佳的觀賞點，讓民眾有多元的選擇觀賞，也可藉此分散人流，提升觀賞品質。