小犬強風造成溫網室破損、農作倒伏 農民憂延遲性災損

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小犬颱風帶來強風，雲林縣元長、北港等鄉鎮溫網室出現破損、玉米倒伏斷裂、花生枯黃等災損，雲林縣長張麗善5日勘災，農民表示1分地溫室整修約要20萬元，但中央天災補助只有1萬5000元；玉米、花生則可能有延遲性災損，張麗善強調除中央天災補助，也將由縣府辦理救助專案，減輕農民損失。

雲林縣5日未降雨但風勢強勁，不少農民反映溫網室受損、農作倒伏甚至斷裂，張麗善率縣農業處長魏勝德，邀縣議員蔡明水等人到元長鄉勘災，發現不少溫網室因強風吹襲出現破損，玉米倒伏斷裂、花生葉枯黃，立即指示農業處作好災情統計，以利向中央爭取天災補助。

張麗善表示，小犬颱風風勢實在太大了，沿海地區甚至出現8至9級陣風，造成農民的溫網室破損，但中央天災補助有限，將由縣府辦理救助專案，請縣議會支持通過相關經費。另外，玉米伏倒斷裂、花生葉枯黃，目前已請農民拍照存證，縣府會與各鄉鎮公所共同協助農民申請中央天災補助。

農民說，溫網室最怕強風，此次颱風的陣風太強，溫網室都被吹破，尤其屋頂部分受損最嚴重，若強風持續不斷，室內所種植的小黃瓜、番茄也會受損。玉米部分，有些倒伏斷裂後會慢慢復原，其實內部已受損，收成可能只有一半，希望勘災人員能將延遲性災損考慮進去，不要讓農民血本無歸。

農民指出，花生雖不會倒伏，但強風造成水分快速流失，不少花生葉變得枯黃，將影響日後收成；2期稻作已進入孕穗期，此次強風也會影響日後結穗情況，希望相關單位也能加以關注。