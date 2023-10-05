投資日本不動產夯 資誠27日辦投資論壇

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

根據PwC「2023年亞太地區房地產趨勢調查報告」，亞太城市中投資者最看好的四大城市中，東京與大阪位居第二及第四名，主因是日本央行繼續維持寬鬆貨幣政策，加上日幣貶值的雙重影響，使得投資者可以較低的借貸成本進行投資。

根據美國不動產投資管理公司Jones Lang LaSalle研究，2023上半年，儘管全球不動產投資額為近11年來最低，日本不動產投資卻較去年同期增加52％，其中東京首都圈投資額達93億美元，名列全球各城市第二。國內投資人針對日本不動產投資詢問度也較去年提升1倍，日本不僅成為台灣人的旅遊熱區，近期更是國人海外置產的首選。

普華國際不動產公司總經理田揚名指出，日本成為不動產投資熱區的原因有四。第一，全球持續升息，借貸成本攀升，日本央行維持接近零利率的貨幣政策，使投資報酬率相對其他國家更高。第二，日圓貶值，累計今年以來，日圓兌美元已重貶約一成，日圓兌美元更近逼150日圓大關，增加了海外投資者的購買力。第三，全球地緣政治風險提升，政治和經濟相對穩定的日本，被視為亞洲最安全可靠的選擇。第四，日本房地產交易便捷透明，法規成熟完善，安全性高，也成為一大吸引力。

PwC Taiwan將於10月27日舉辦「日本不動產投資論壇」，由專業團隊分析日本投資優勢、投資架構、不動產投資稅務規劃相關議題。