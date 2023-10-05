要會一堆技能！這IT工作薪資竟比文書行政還低

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 何立雯】一名男網友分享，他在某間公司當軟體工程師，要會一大堆技能，但實習薪水只有32000元，轉正職也才37000元，比某些公司的文書行政還要低，讓他相當失望，也引起網友討論，不少人表示，第一份這個薪水有點慘，但不需要灰心，可以用現在的工作當跳板，靠著跳槽來洗薪水。

一名男網友近日在Dcard上分享，他大學主修資工系，目前在一間公司裡實習，擔任軟體工程師，每月薪資32000元，每天可以準時下班，工作內容要會寫前後端的程式碼（java）、撈SQL資料庫、打包上架App，還有架設伺服器等，同時每天還要把錯誤的程式碼修改成正確的。

男網友表示，公司面試的時候要考筆試，題目超級多，結果進來後待遇卻沒想像中好，實習期間月薪32000元，成為正職以後，薪水也只有37000元，比某些公司的文書行政還要低，讓他超失望，也想要離職回去念研究所。

貼文引起網友討論，「寫程式這種薪水還不如去搖飲料」、「去唸個碩士吧！畢業選對產業，例如IC設計，薪水都是32000元的2倍以上」、「科大學士！2年前第一份工作開45000元，沒有高多少，但是回頭看，感覺有碩士學歷以後，面試機會多很多」、「公司跟地點問題吧！」

另有不少過來人分享，當初實習的時候薪水也不怎樣，但就是把第一份工作當跳板，後來都是靠著跳槽來提升薪資。