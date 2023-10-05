新青安房貸助攻！代銷天王海悅國際前3季合併營收年增4.8％至36.1億元

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在新青安房貸政策助攻下，購屋客戶紛紛回籠，助攻「房地產代銷天王」海悅國際（2348）前3季合併營收年增4.8％，至36.1億元；其中9月合併營收，就達5.43億元，月增1.3％、年增51.9％雙升，已連續四個月單月合併營收逾5億元高檔水平。

海悅今天公布前3季營收，傳出喜訊。第三季合併營收15.9億元，年增率42.7％；累計前3季合併營收為36.1億元，年增率轉正達4.8％。

海悅表示，9月合併營收年增、月增雙雙成長，單月達5.43億元，主要是全台代銷業務銷售穩扎穩打，服務自住與換屋需求客層，加上新青安房貸優惠方案啟動，剛需買盤陸續歸隊，受益消費者喜愛且銷售價格符合預期的建案持續順銷。

目前海悅銷售中新案，遍及全台，包括：台北市《擎天森林》、《聯上天母》；新北市《家泰豐和》、《大同莊園3》、《聯上澐朗》、《飛鳥之丘》、《宏普Grand Park》、《宏國青田》、《佳元植》；桃園市《美術水公園》、《大華菁耕》、《大華首捷》、《興富發鉑悅》、《青之上河》、《百俊無？》、《麗晶花園廣場》；新竹市《利晉曙光》、《春福大雋》；台中市《大華縱橫》、《達麗冶翠》、《由鉅大恆》、《展裕丰格》、《泰御天鑄Ⅱ》、《浩瀚湖濱城》；台南市《聯上Apple》、《煌聖森友旭》、《和紘新東琚》、《松丹達麗》、《山里時晴》、《湖映白》與《南科悅揚》與高雄市《達麗未來市》、《達麗雙子星》、《三發首席大院》等貢獻下，繳出9月合併營收月增1.3％、年增51.9％雙升表現。

海悅表示，隨著央行利率政策維持不變，海悅第4季重點建案，將啟動挹注，期全年合併營收將維持正向發展。

海悅憑藉代銷、營建與轉投資收益三大項目並進策略，與優質建商的合作綜效，推進多元業務發展，第4季將有台中《達麗創世紀》啟動交屋，依交屋進度陸續貢獻營建收入，且後續海悅預計推案的建案有，台北市《三圓台北之星》；桃園《美術水公園》、《大華菁耕》、《竹城中州》、《宏普序時代》、《文生楊獅段》；新竹《鴻？鴻磬》；台中《達麗新高鐵段》、《敦泰一境》、《國泰崇德段》、《櫻花育賢段》；台南市《陞發慶安段》、《煌聖新北段》、《達麗世界強棒》、《春福善駕段》與高雄市《隆大鳳凰Villa》、《隆大信義段》等，以期持續蓄積未來營運動能。