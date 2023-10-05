《產業》陳建仁：強化落實資安 提升產業國際競爭力

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【時報記者林資傑台北報導】行政院長陳建仁今（5）日在行政院會表示，資安即國安，各機關皆須提高警覺、並投入必要資源，做好防護準備。此次由行政院工程會攜手數位部，將資安納入政府資訊採購，協助各機關強化及落實資安作為，亦可促進國內相關產業提升國際競爭力。

陳建仁今日在院會中聽取「政府資訊服務採購革新－資安入規及採購指引」報告，指示相關部會持續蒐集產業及機關回饋意見，適時滾動調修相關內容，並請行政院主計總處與數位部針對雲端化趨勢，研議相關預算科目及編列方式調整措施。

陳建仁指出，資安即國安，各國對於資安議題的重視及投入經費逐年提升，而台灣為全球遭受資安攻擊的熱區之一，更顯示強化資安防護的急迫性，因此各機關都必須提高警覺、並投入必要的資源，時刻做好相關的防護準備。

陳建仁強調，為強化政府資安防護及促進產業進步，跨部會須持續合作，請各部會及各地方政府落實執行此次資訊服務採購革新相關事項，並請數位部及行政院工程會適時滾動調修相關內容，以朝向政府資安完整防護，產業提升進軍國際的願景邁進。

另外，鑑於軟體及資料庫的雲端化為目前資訊服務發展主流，相關預算的科目及編列方式亦應能因應雲端化趨勢調整，如編列為資本門等作法，陳建仁對此請行政院主計總處與數位部共同研議。