康和證愛心捐血16年不間斷 募集40,250 CC熱血

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

康和證券、台北中興扶輪社聯合國際扶輪3481地區第三分區、台北捐血中心、慈濟骨髓幹細胞中心、東方超捷國際物流、勝帷公司、李承洋建築師事務所、辛中醫診所、國立台北教育大學國北小泰陽志工隊等，3日齊聚於康和證券集團總公司，共同舉辦「熱血化愛，前進泰北，發票換愛捐助殘弱，關心自閉症者」愛心四合一捐血活動暨「造血幹細胞血液建檔」宣導活動。

康和證券董事長鄭大宇表示，康和連續第16年參與協辦愛心捐血活動，這是非常有意義的活動，以後將會一直持續下去，感謝志工團隊不畏辛苦，協助捐血人填寫表格、核對資料及引導等工作，讓捐血車護理師可更有效率地執行業務，更感謝所有強風大雨中前來捐血的夥伴們，一同捐血傳愛，守護國人醫療量能。

秋冬季節向來是缺血高峰期，當天康和證券、康和期貨、東方超捷、勝帷公司等同仁踴躍挽起袖子捐熱血，康和證券總經理邱榮澄、康和期貨總經理王文浩也率先響應捐出熱血，這次共122人捐血，總計募得161袋、40,250 CC熱血，以實際活動善盡企業社會責任。為了感謝愛心捐血人，康和證券特別準備捐1袋血送超商100元禮券、捐2袋血贈送200元超商禮券，主辦單位台北中興扶輪社也準備愛心手工小饅頭、超商禮券、電影套票等抽獎贈品，當日捐血活動相當踴躍，圓滿結束。

康和證券今年同時首次舉辦「造血幹細胞血液建檔」宣導活動，共有30位志願者登錄建檔，白血病（俗稱血癌）患者，因為找不到可供移植的造血幹細胞而喪失寶貴生命，許多人誤以為捐贈造血幹細胞要抽取脊髓液，擔心有醫療風險而卻步，其實只要捐贈10 CC血液樣本，就能為血癌病友成功提升骨髓配對機率，期許更多國人也來響應捐贈造血幹細胞，給予血癌病友更多的支持與溫暖。