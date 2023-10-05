2023白晝之夜佔領信義區！6大主題，9大作品一次看

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2023年最大藝術盛典台北白晝之夜「起義吧！」即將於10月7日登場。今年將聚焦六大主題，呈現超過40多件藝術裝置與表演節目。

2023下半年台灣最盛大的藝術盛典白晝之夜，將於10月7日晚間6點至10月8日早上6點跨夜舉辦，且以全新主題「起義吧！」透過各項藝術行動、多元化的作品展示及演出安排，傳遞台灣的進步與多元。

白晝之夜地點選在台北市最具代表性的信義區，並且涵蓋國父紀念館、臺北市議會、臺北市政府等三大場館，集結六大主題，展現不一樣的台北之美。白晝之夜當晚並邀請法國著名攝影師JR、巴西藝術家Néle Azevedo以全球議題為創作核心，與民眾一同在夜晚中創作，並且首次與國家電影及視聽文化中心合作，將仁愛路打造為露天影城。究竟2023白晝之夜有什麼特別？Tatler 整理5大亮點，與你共度白晝之夜「起義吧！」。

1. 「Nuit Blanche 白晝之夜」起源

白晝之夜2002年創始於法國巴黎，台北則是在2016年舉辦第一屆白晝之夜Nuit Blanche，從僅有的20萬參與民眾到去年超過46萬人潮，讓臺北成為全亞洲最盛大的白晝之夜舉辦城市！這都歸咎於「白晝之夜」的三大特色：「跨夜舉辦」、「免費參加」及「公民參與」，透過多元化的藝術作品展示及演出安排，讓民眾仿佛置身於室外大型美術館，随意穿梭在城市空間之中。

2. 白晝之夜2023亮點：全新主題「起義吧！」

2022年的「士林大戲院」玩不夠？那絕對不能錯過2023年白晝之夜全新主題「起義吧！」以「369」為藝術行動代號，代表此次活動規劃三大展區、六大主題、九大亮點作品，透過各種行動藝術、影像、音樂、戲劇等不同形式展現台北新面貌。而今年地點規劃在台北最具代表性的信義區，涵蓋國父紀念館、臺北市議會、臺北市政府等三大場館，與松山文創園區、台北101、ATT 4 fun及許多場域共同響應，打造一夜限定的藝術廣場。

3. 白晝之夜2023亮點：聚焦六大主題

本屆白晝之夜聚焦六大主題，呈現超過40多件藝術裝置與表演節目，提倡以不同議題，表達自由且多元的台北。

①國際視野：本屆白晝之夜邀請到法國攝影師JR，他擅長將巨幅黑白人像攝影覆蓋於公共空間，讓藝術與與行為融為一體，今年則在台北市搜集上千位的市民群像，張貼在臺北市政府等地標建築外，展現臺北多元與驕傲。還有巴西藝術家 Néle Azevedo，以全球議題為創作核心，邀請市民一起在這個夜晚中共同創作。

②藝術公園：由北市知名藝術空間朋丁 Pon Ding 策劃、攜手13位國內外藝術家，在國父紀念館翠湖周圍打造實驗型藝術公園。

③自由街頭：專業的藝術策劃團隊 Wild Open Arts 沉波立見與4位頂尖塗鴉藝術家，在20公尺高空進行的24小時不間斷創作；以及連續6小時、超過30人接力的喜劇脫口秀，加上馬戲、音樂、舞會等豐富演出。

④佔領府會：嚴肅正經的市政府辦公場地，就在白晝之夜化身為「臺北大歌廳」，議事廳化身劇場、貓進駐市長室，在Disco球的絢爛光點下搖擺，來一場深夜Live House。

⑤一夜影展：在臺北市最寬敞的快車道上看電影究竟是什麼體驗？此次與國家電影及視聽文化中心合作，將仁愛路變身為露天影城。

⑥議題響應：這一夜，與台灣猛禽研究會舉杯暢談都市猛禽保育、與 Greenpeace 綠色和平在一夜藝術狂歡中理解減塑與氣候變遷、與家樂福和有趣市集一起聽聽經濟動物福利

4. 白晝之夜2023亮點：「起義吧！」九大作品亮點

白晝之夜作為最盛大的藝術盛典，所展出的作品更是備受矚目，本次集結九大藝術作品：Inside Out Project千人市民攝影行動、Minimum Monument最小的紀念碑小冰人藝術行動、24H不間斷塗鴉、買不到藝術公園、星空市政廳、開箱市議會、貓市長佔領中、臺北大歌廳與快車道電影院。

5. 白晝之夜2023亮點：「起義吧！」黑白市集新登場

逛累了想休息吃點東西，白晝之夜市集全新登場，將於國父紀念館左右兩側舉辦市集，以「黑白」為特色，市集內所販售的周邊商品與食物以黑白雙色為主色調，給民眾不一樣的新體驗。

6. 2023白晝之夜 時間、捷運與交通資訊

2023白晝之夜將在台北市信義區舉行，交通便捷不論是大眾運輸工具還是自行駕車前往都適合，貼心整理詳細交通攻略，千萬要收藏好了！

台北市政府、台北市議會

地址：台北市信義區市府路45號

捷運：搭台北捷運至「市政府」站下車 → 於2號出口出站 → 步行時間約6分鐘

國父紀念館

地址：台北市信義區仁愛路四段505號

捷運：搭台北捷運至「國父紀念館」站下車，從捷運 3 號、4 號出站即抵達

每年台北市捷運局將會響應白晝之夜並加開捷運班次，詳細加開場次請前往台北市交通局、台北捷運公司網站。

2023 台北白晝之夜「起義吧！」

活動時間：2023年10月7日 18:00 至 10月8日 06:00

活動地點：國父紀念館、台北市議會、台北市政府

場域響應：松山文創園區 SCCP Taipei 、 台北101 、 ATT 4 FUN 等

臺北白晝之夜Facebook粉專：https://www.facebook.com/NuitBlancheTPE

臺北白晝之夜Instagram：https://www.instagram.com/nuitblanchetaipei/

2023臺北白晝之夜網站：https://nuitblanche.taipei/

作者／Zoe Zw Hsu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。