群電9月合併營收33.8億元寫今年新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

群電（6412）5日公布9月自行結算合併營收達33.8億元，月增2.1％，年減9.9％，寫今年新高，第三季自結合併營收則約97.4億元，季增5.1％，年減9.8％。累計前三季自結合併營收達273.02億元，年減13.5％。

群電表示，受惠於NB電源的旺季備貨需求，加上衛星電源需求優於預期，帶動9月營收較上月提升，並創下2023年單月營收新高。在獲利方面，由於第三季產品組合還不錯，再加上匯率助攻，獲利率有機會較上季及去年同期提升。

另外，智慧建築業務也再傳佳績，國家住都中心於臺北市萬華區推出「凌霄好室」社會住宅統包工程於上月18日順利決標，由「新安營造有限公司、群電、大林聯合建築師事務所」統包團隊得標。在此次專案中，群電將擔任智慧綠建築規劃執行團隊，全案預計於117年完工，將挹注未來數年營收。

展望第四季，群電強調，公司將持續採取穩扎穩打的策略，短期方面積極爭取急單、滿足客戶彈性化需求，中長期方面持續強化新客戶、新產品與泰國新產能布局，多管齊下衝刺未來營運成長動能。

在新客戶方面，群電已成功切入一家重量級美系伺服器大客戶，幫客戶準備的鈦金伺服器電源新品預計在近期開始量產；此外，之前投入開發的高階新品，包括360W的電競筆電電源，180W的PD3.1筆電電源以及新一代衛星通訊電源都已備妥，預計在第四季起陸續出貨；而泰國北柳府的新廠進度也十分順利，將於第四季正式量產，可望為爭取歐美訂單增添柴火。整體而言，群電預估今牛第四季營收將介於第二季度和第三季度的營收之間，將力拼第四季業績年增率轉正。