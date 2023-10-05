《電週邊》曜越單車 明年占比拚翻倍

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【時報記者張漢綺台北報導】曜越(3540)代理、全亞首家Wilier Triestina品牌旗艦店今天於台北市開幕，曜越預估，今年自行車佔營收比重約1%，希望明年佔比能達2%，並順利轉虧為盈。

曜越單車為義大利一級環法賽公路車品牌Wilier Triestina台灣全新總代理，曜越斥資近千萬打造、全亞首家Wilier Triestina品牌旗艦店今天於台北市開幕，由曜越集團董事長暨執行長林培熙和Wilier Triestina執行長Andrea Gastaldello一同參與剪綵，這間旗艦店，從入門款到職業競技皆有販售，公路車、登山車、礫石車、電輔車一應俱全，讓車友們在台灣就能享受最原汁原味的Wilier試乘體驗。

林培熙在開幕記者會上表示，「體驗」、「教育」、「娛樂」及「客製化」是曜越單車旗艦館的四大核心，「致力於創造完美的騎乘經驗」是曜越單車奉行的使命，拓展台灣單車版圖；同步歐洲原廠體驗；引進歷史悠久品牌；營造職業單車氛圍，這便是Wilier Triestina品牌旗艦店成立背後的意義與影響，奠基於對消費者需求的重視，用心聆聽台灣市場，一同打造更全面的單車社群。

曜越單車除了是Wilier Triestina總代理，在全台北中南也都有合作經銷商：悠活單車、閃電鐵馬、Velostudio、馬克單車、正爵單車，讓全台車友都能一睹這家全球歷史第二悠久的義大利單車品牌魅力。

曜越預估，今年自行車佔營收比重約1%，希望明年佔比能達2%，並順利轉虧為盈。