淡江西、俄、法、德整併為歐語系 畢業生：與商管科系整合更好

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少子化嚴重衝擊私校辦學，淡江大學調整招生策略，原本屬於外語學院的西語系、俄文系、法文系與德文系，將從114學年度開始改制隸屬於歐洲語文學系，並分為西語組、俄文組、法文組、德文組，且增加與AI相關整合課程，合併之後招生人數預計為190人。畢業生認為，這是順應潮流的做法，不過與其就外語科系進行整併，倒不如與商管整合，更符合外文系學生的生涯規畫需求。

近年來各大專校院外語學系招生情況不甚理想，淡江大學西語系學會在臉書發文指出，因應少子化和學系永續發展，經會議評估，將從114學年度起更名為歐洲語文學系，並分為西語組、俄文組、法文組、德文組，且增加與人工智慧相關課程，提升學生畢業後競爭力。

淡江大學西語系學會在臉書說明，科系整併對象包含114學年度後的新生，並分為西語組、俄文組、法文組、德文組，各組合併後招生人數為：西語約60人、法文約50人、德文約 40人和俄文約40人，作法上會保有原系發展模式，且與其他語組資源共享，重新塑造品牌並推行各語組特色。

淡江大學祕書長劉艾華今(5)日也證實這項消息，即外語學院現有的英文、日文、西班牙語、法語、德語、俄語共6個科系，從114學年開始，「西法德俄」等4系將整併為歐語系，日文系與英文系則沒有更動。

至於調整為歐洲語文學系後，4系招生人數究竟如何規畫？劉艾華說，114學年度之後的歐語系招生人數必須等教育部核定，到明年6月總量會議後才會決定。

淡江大學法文系畢業賈姓陸生認為，少子化確實讓台灣的私立大學招生很辛苦，但從撤出蘭陽校區還有整併外語學院4系，淡江大學在整合與精簡校內資源上，「動作滿快的」，不過學校對外回應整併成歐語系的說法，「還是頗為冠冕堂皇」，依照他4年來的課堂經驗，法文系內同學的法文並不流利，「怎麼還有辦法再學3種語言？」

賈姓陸生認為，外語學院學生都頗積極到管理學院修輔系，依照同學們的修課規畫來看，與其在語言科系上橫向整併，不如與商管科系「抱團」，學習效應會比目前規畫更好。

對於校友還有其他同學看到法文系即將消失不見，大多表示捨不得，賈姓陸生則說，他自己完全沒有難過的心情，「畢竟這是順應發展的作法」。