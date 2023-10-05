三大法人搶短 買超3,804萬元 台股趨堅關鍵曝

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

外資賣超12億 三大法人10/5買超台股3,804萬元

外資等三大法人周四（10/5）合計買超台股3,804萬元，總計單日買進金額903.45億元，賣超金額903.07億元，差距真的無多，顯示三大法人短線係處換股或汰弱擇強居多。

外資與陸資今係賣超12.74億元；投信法人持續站在多方，買超9.49億元；自營商自行買賣部分係買超4.03億元，避險部分係賣超3,956萬元，合計單日買超3.63億元。

業內人士指出，美國Fed是否仍會在今年底前升息一碼，受制經濟數據時好時壞影響，目前仍混沌不清，加上雙十長假在即，為防美股震盪變數風險，使法人、大股東與市場實戶等，短期操作也僅是見好就收心態，搶短而已。

不過，從周四盤勢發展來看，國家隊法人手中的籌碼，運用台積電、金控股與傳產龍頭股控盤的能耐，仍顯得老神在在。因此，市場大戶在無後顧之憂下，短期盤勢的特色，仍係由個股依題材領先指數發展。

包括AI應用、低軌衛星、重電儲能、電動車供應鏈與智慧醫療等，仍具輪動主流位，而旅遊、航空、餐飲、軍工、減碳等族群，逢低也具抗跌韌性，使Q4迄明年首季的資金行情、選舉行情及作帳行情等，值得持續追蹤。

（工商時報 數位編輯）

台股收漲180點 台積電勁揚8元金融股穩盤

美股反彈激勵亞股紅通通，台股在國慶連假前夕開高走高，台積電收漲8元，金融股穩盤，終場指數上漲180.14點，收在16453.52點，法人指出，收盤指數恰好幾乎收復昨天長黑K棒的高點，顯示國際股市氣氛好轉的效應擴散。

美國公債殖利率回落，美股出現反彈，激勵亞股走強，台股今天力甩昨天頹勢，盤中一度大漲204.23點，高點來到16477.61點。

台股加權指數終場收在16453.52點，上漲180.14點，漲幅1.11%，成交值新台幣2400.4億元，較昨天量能微幅增加。代表中小型股的櫃買指數收盤上漲2.23點，漲幅1.04%。

觀察類股走勢，台股今天電子、金融、傳產齊揚，電子類股收盤漲幅1.22%、金融股漲0.97%，航運股上漲逾1.82%，化學股上漲2.52%，半導體股上漲1.54%。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電終場上漲8元，收528元，漲幅1.54%；IC設計族群紅盤，聯發科漲0.77%、智原漲5.94%、訊芯-KY漲4.6%。

AI指標股漲跌互見，廣達下跌0.4%，緯創上漲0.94%，技嘉小漲0.17%。台股十千金中，股王信驊上漲2.73%；祥碩勁揚，譜瑞-KY鎖漲停，材料-KY也有8.74%的漲幅。光學族群強勢，大立光上漲1.92%，玉晶光上漲2.39%。

受惠國際油價下跌，航運股今天走勢搶眼，長榮航和華航都漲逾5%。建商基泰售出旗下位於台北市的商辦大樓「基泰忠孝」，今天股價以爆量漲停價17.25元開出後，股價一路向下修正，終場跌勢收斂，收在16元，漲幅1.91%。

國泰證券證期處協理簡伯儀接受電訪時指出，美國公債殖利率回落，美股反彈，加上台股即將迎接9月營收公布高峰，低檔個股反彈，帶動指數價增、量能略為上升，終場恰好幾乎收復昨天長黑K棒的高點，顯示國際股市氣氛好轉的效應擴散，吸引法人在國慶連假前夕勇於進場布局。

(中央社)

盤後》吞噬長黑轉為短多 續攻關鍵看這指標

台股在美股反彈帶動，指數開高走高，終場以16453.52點作收，上漲180.14點，漲幅1.11％，成交金額2400.4億元。國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今天大漲，回補前一天長黑K棒高點16419點，也突破5日均線16407點反壓，指數的反彈化解5日線下彎的危機，大盤雖然量能未明顯回溫，但在賣壓減輕，指數轉為多方，但反彈力道仍須視量能表現。

由於美國將維持高利率一段時間，主要是看通膨下來速度如何，若下降很緩慢，高利率維持期間就會拉長，因此，國內是否降息，要看整體通膨情況。

在經濟成長率方面，央行表示，第3季及第4季應該會好一點，雖然央行下修全年成長率至1.46％，看今年應能「保一」，除非第4季經濟表現嚴重不如預期，才可能連1％都失守。

相對來看，若成長優於預期，也可能高於1.5％，整體仍有不確定性，特別是當前時間預測難度較高，因此，第4季全球消費力道是否有明顯回溫為近期關注重點。

從量價的角度來看，雖然今天量能較前一天放大，不過由於整體量能仍不足月均量，盤勢偏向跌深反彈，指數往上半年線反壓仍是有壓力。

不過由於5日線再度收復，加上不論從集中市場或是櫃買中心來看，上漲家數都是下跌家數的二倍以上，日KD指標往上開口再度擴大，RSI指標回到50多方區，短多掌控盤面，不過反彈的強度仍需觀察量能是否回溫，若量能能夠回溫超過月均量之上，預期整體反彈氣勢將較強。