台股上攻 電子股有望撐盤 分析師曝節前選股關鍵

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投組表現：

迎廣（6117）表現最佳，5日股價上漲3.68％，日KD在90以上高檔鈍化，留下下影線，後勢看好。

安可（3615）表現最差，5日股價下跌1.03％，月線、季線及半年線仍多頭排列，後勢仍有反彈機會。

盤勢預測：

台股大盤開高走高，最高來到16,477.61點，終場上漲180.14點，張幅1.11％，收在16,453.52點，成交量為2400.4億元。類股方面，航運漲幅2.59％，表現最佳。權值股台積電上漲8元，漲幅1.54％，收在528元。聯發科上漲6元，漲幅0.77％，收在786元。

展望後市，台股大盤一舉收復4日跌幅，再度展開上攻，國慶假日前建議持股比例調整在5成左右，減少假日期間的變數所造成的衝擊。選股方面，IC設計中的晶相光、笙泉、笙科，網通的啟碁、新復興、智邦及華星光等個股可特別關注。

投組表現：

迎廣（6117）表現最佳，7、8月合併獲利彌平，激勵股價漲停板 。受到處置股關係，持續上揚。

定穎投控(3715)表現最差，受惠漲多影響，震盪後持續走高，未來過高才有機會續強。

盤勢預測：

受到美股反彈影響下，今天開高走高，盤中大漲主要是台積電(2330)、聯發科(2454)的帶動下，將大盤往季線帶動，未來先止穩才有利反彈。

因財報季告一段落，而消費姓電子產業復甦持續遞延，個別產業已開始慢慢庫存消化，配合第四季傳統旺季到來，台股仍可期待，拉回可找買點。

投組表現：

萬潤（6187）表現最佳，受惠CoWoS題材需求，大漲創波段新高。

鈊象（3293）表現最差，8月稅前盈餘創新高，拉回10日線留意止穩點。

盤勢預測：

小非農ADP就業數據增加8.9萬人，創2021年1月以來新低，遠遠低於預期的 15萬人，十年期美債殖利率回落、債市暴風暫停。個股方面，預期中國改款Model 3的交車量反彈，特斯拉漲近6％，蘋果周三發布iOS 17.0.3軟體更新解決iPhone 15過熱問題，蘋果震盪收紅，美股結束連三跌。

台股4日重挫回測前波低點，前低有守留下影線，今日跌深反彈，十年期美債殖利率高位壓抑美股，台股上檔空間將受限，仍有月季線賣壓不易突破。陸續公布9月營收，業績亮眼電子股有望撐盤，短線有反彈機會，弱勢股可逢反彈調節。

投組表現：

聯鈞（3450）表現最佳，9月及第四季營收看俏，股價沿5日線墊高。

堤維西（1522）表現最差，月線上方橫向整理，若9月營收報喜就有機會補量上攻。

盤勢預測：

昨天大跌180點，兩市合計超過1200家下跌，看起來是糟到不行的盤，但我看到成交量縮至2400億元左右，加上大跌逾半根停板的竟然3家公司，因此研判內資大戶並沒有因此美股利空倒貨，反倒是惜售，果然今天全部討回來。

不過國慶四天連假在即，市場交投轉淡，今天成交量跟昨日相去不遠，多方沒有進一步攻擊的企圖心，只求暫時收復失土而已。由於連假因素，研判大部分公司會在截止日才公告9月營收，加上連假期間美股的不確定因素，因此內資大戶觀望機率高，明日量縮收小漲小跌的可能性較大。

技術面上，費半和台股都面臨月線反壓，個股走勢兩極化，操作難度拉高，建議投資人要依營收表現搭配型態進行汰弱換強，9月營收雙率雙增且股價站在月線之上者就是可以參考換股的標的。