金融科技起飛！金總：業者投入資金年增85％

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金融總會公布金融科技相關統計訊息調查結果，2022年度國內金融業者投入金融科技發展的總金額為新臺幣293.22億元，較前一年大幅增加134.63億元，增幅近85％，主因包括金融業者持續進行系統及軟硬體投入，以及金控業者參與純網銀的現金增資。金融總會預估2023年投入金額為369.34億元、成長25.96％。

金融總會表示，本調查的調查對象包括銀行、票券、證券、期貨、投信投顧、壽險、產險等公會所屬金融機構會員，及證交所、期交所、櫃買中心、集保結算所、財金公司、聯卡中心、聯徵中心等周邊單位，共計309家填報。

調查顯示，2022年度金融業者投入金融科技經費合計293.22億元，其中銀行業最多，為226.11億元、證券期貨業27.59億元、保險業34.29億元、周邊單位5.22億元，整體而言相較110年度158.59億元增加134.63億元、成長率84.9％，經了解，其中銀行業因部分金控公司持續參與純網銀的現金增資，致投入金額大幅成長。整體投入金融科技經費用途，七成為投入金融科技的系統及軟硬體費用207.99億元，另外轉投資金融科技公司、投入金融科技研發金額各占比12到17％。

金總預估，2023年度金融業者投入金融科技經費將增至369.34億元，預計年成長率為25.96％，其中銀行業281.07億元、證券期貨業37.46億元、保險業43.39億元、周邊單位7.41億元，投入用途方面，轉投資金融科技公司金額將大幅減少。

另外，金融總會表示，2022年金融業與金融科技業者合作的情況持續增加，較2021年成長約15.69％。金總指出，金融業者主要轉投資、研發及業務合作的金融科技發展領域類型為資訊整合與聚合平台，其次依序為資安解決方案、法遵科技、智能理財、支付、保險科技、企業解決方案、借貸及數位資產。

此外，金融機構在成立研發部門、現有辦理金融科技的員工數及新增金融科技人員數，2022年均較前一年成長，員工數共計14,707人，占總員工人數比例4.61％，比前一年微幅增加；顯示金融機構對於從業人員培養金融科技能力，並借重金融科技公司的專長相互合作的情況已逐漸成為趨勢。