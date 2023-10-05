賴清德：朝野展現團結 邀馬英九出席國慶

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民進黨總統參選人賴清德今天出席同舟共濟後援會成立大會時表示，面對中國威脅，台灣朝野一定要團結，國慶日是國家慶典，他在會中邀請大家用掌聲歡迎前總統馬英九10日出席國慶大會，展現團結一致。

賴清德中午出席「同舟共濟後援會」成立大會致詞指出，2024大家要團結，蔣渭水醫師說「民眾要團結，團結真有力」。他提出團結有三層意義，一、民主力量要團結，這場選舉不僅影響國家走向，更影響到印太和平穩定。因此他推出民主大聯盟理念，推薦優秀的候選人，讓民進黨連結台灣社會更多、更廣、更有力的民主力量，共同承擔。

二、國內要團結，賴清德說，國家重大議題，朝野要合作，面對中國的威脅，國內朝野政黨一定要團結，在國慶日前夕看到馬英九說不參加，希望他能夠參加，因為他是前任總統，參加國慶有重要的意義。他說不參加，連帶在野黨也說不要參加，這樣台灣就不團結了。他說，國慶日是國家的慶典，現任及前任的總統、副總統、各黨主席，若沒有特別的事，都應要參加，展現團結一致。

賴清德表示，馬英九說是因為蔡英文總統就任後，國慶日的識別標誌英語用Taiwan National Day，但是馬英九沒注意到中文都是「中華民國國慶」。他說，英語用Taiwan National Day已第3年了，馬前總統前2年都參加，今年卻不參加，「實在不必要，應該繼續參加。

賴清德指出，身兼國慶大會主席的立法院長游錫堃今天表示，2010年馬英九當總統時候，當時國慶日的識別標誌的英語已經用「台灣」了。用英文Taiwan不是從蔡總統開始，是從馬前總統時代就開始了，這實在誤會很大。

他表示，2008年馬英九當選總統，2009年訪問薩爾瓦多參加重要慶典，碰到當時美國國務卿希拉蕊，馬英九介紹自己是台灣總統。他說，馬英九在國際上自我介紹是台灣總統，在總統任內國慶雙十設計的標誌，英語也是用台灣，蔡總統上任後，國慶Taiwan National Day已經用3年，馬英九前2年都參加。今年講不參加，這未免太奇怪。

三、世界民主陣營要團結。賴清德說，俄羅斯侵略烏克蘭，中國在東海、南海擴軍，破壞台海穩定、影響全世界和平就是中國，現在大家都團結起來，菲律賓過去比較親中，現在回到民主陣營，韓國也一樣，過去也親中，但新的南韓總統去美國訪問說，北韓的威脅不是單純南韓問題，是全世界的問題，中國的威脅，不是台灣單純的問題，是全世界的問題。日本首相在7大工業國會議講台海安全是全世界議題，因此全世界都要團結起來。