新尋物神器！三星發表Galaxy SmartTag2 內建遺失模式

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

三星電子今日發表Galaxy SmartTag2，為該系列注入強大功能，讓用戶以更完善的嶄新方法追蹤貴重物品。升級的設計與易用性，為裝置創造更多元的應用情境。Galaxy SmartTag2配備升級版Compass View功能，以箭頭清楚顯示其與用戶的相對方向與距離，強化使用體驗，凡支援UWB之Galaxy智慧型手機，皆可啟用該功能。

三星電子執行副總裁暨裝置平台中心SmartThings負責人Jaeyeon Jung表示：「三星Galaxy憑藉領先業界的創新，持續尋找各種新途徑，提升人們生活的便利性。借助Galaxy SmartTag2，可確保三星Galaxy用戶以簡單直覺的方式尋回失物。其以升級的尋找體驗與更長的電池壽命，支援用戶因應更多狀況，並提供更長時間的安心守護。」

Galaxy SmartTag2全新的「遺失模式」可讓用戶編輯輸入聯絡方式等資訊。爾後，任何發現附有Galaxy SmartTag2失物的民眾，則可利用其智慧型手機掃描智慧防丟器，查看失主留言及聯絡資訊。這意味著，將Galaxy SmartTag2扣上寵物項圈後，在許多寵物易走失的場合，飼主能輕鬆確保聯絡資訊不漏接。「遺失模式」支援搭載NFC讀取器和網路瀏覽器的行動裝置。

SmartThings Find應用程式亦已升級，新註冊的Galaxy SmartTags會在用戶的智慧型手機上安裝捷徑，使其可更快速啟動SmartThings Find。此外，該應用程式現得以全螢幕開啟檢視地圖，並採用直覺式介面設計，實現更無縫的使用體驗。當用戶更換Galaxy手機時，SmartTag2現將自動重新同步，透過三星帳號連結至新的Galaxy智慧型手機。

台灣三星表示，用戶可透過全新的省電模式（Power Saving Mode），和升級版一般模式（Normal Mode），享受Galaxy SmartTag2更持久的續航力。對於依靠SmartTag持續追蹤物品的用戶而言，省電模式是掌握物品動向之餘，延長電池使用時間的完美選擇。在省電模式之下，Galaxy SmartTag2續航力可長達700天，是上一代的兩倍之久。即使在一般模式下，電池壽命亦長達500天，較前一代型號提升50％。此兩種模式可任意切換，讓用戶能以更長時間追蹤車鑰匙、自行車等貴重物品。