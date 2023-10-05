即時串接MyData 永豐首推NFC辨識晶片金融卡

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永豐銀行引領業界、獨家推出以「NFC」（近距離無線通訊）技術辨識個人「晶片金融卡」，客戶即可完成身分驗證，進一步串接MyData平臺取得財力證明，以加速線上申辦信用卡或調升信用卡額度等。同時，永豐行動銀行與DAWHO APP均導入「FIDO」（金融行動身分識別標準化機制）技術，提供線上、線下多元管道協助用戶綁定行動裝置，從傳統密碼輸入升級為生物辨識登入，近9成客戶已完成升級。

永豐銀行表示，即日起，使用永豐行動銀行或DAWHO APP並開啟NFC技術，讀取具感應功能的銀行「晶片金融卡」即可完成身分驗證，進一步串接MyData平臺並申請個人財力證明上傳予永豐銀行，加速線上申辦信用卡、調升信用卡額度等服務效率。

同時，開啟DAWHO APP並啟動NFC技術，感應辨識自然人憑證即可提升DAWHO權限，並提升非約定轉帳限額，優化數位帳戶升級流程；同步運用NFC驗證結合視訊驗證，提供用戶更方便的信貸對保服務。

為積極響應金管會推動金融FIDO機制，永豐銀行表示，去（2022）年起陸續啟動手機門號MID（Mobile ID）行動身分辨識、晶片金融卡、TOGO APP臨櫃驗證等多元管道，協助用戶升級行動裝置綁定更安全便利的生物辨識身分驗證；為增加更多用戶提升資訊安全意願，今年更啟動線上視訊驗證，讓用戶免出門也能享有專人服務。用戶成功升級行動裝置後，不僅能省去輸入密碼的時間、避免忘記密碼無法登入的狀況，直接以指紋感應或臉部辨識等方式快速登入永豐行動銀行與DAWHO APP，更可方便使用非約定轉帳、無卡提款及軟體憑證申請等功能。