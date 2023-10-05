業者進口美豬「洗產地」 新北可開罰400萬

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桃園市衛生局昨爆出新興冷凍食品公司與瑞騰國際公司進口美國豬肉，產地卻標示為加拿大及英國，皆涉及原產地標示不實，其中瑞騰總公司在新北。對此，新北市衛生局表示，瑞騰標示違規行為在桃園工廠端，將由桃園追查，後續綜整研判後再由新北開罰。

衛生局表示，瑞騰標示違規行為在桃園工廠端，今天上午有收到桃園稽查資料，為完整事證今日將請業者補充相關文件，後續綜整研判後可依違反食安法第28條處4萬元以上400萬元以下罰鍰，或最重可依違反食安法第15條第1項第7款及同法第49條移送檢調單位偵辦。