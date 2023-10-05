文華東方M.O.Bar 微醺野餐暢飲時光 調酒、紅白酒無限暢飲

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配合時序轉換，台北文華東方酒店「M.O. Bar」以「微涼的初秋正是適合野餐的時節」發想，即日起推出「微醺野餐」暢飲時光，每日晚間5點至8點間可享多款以野餐為主題的特製調酒及精選紅白酒無限暢飲，每位一小時1,180元＋10％，兩小時1,680元＋10％，另可以加價780元＋10％享用豐盛的佐酒美食，包括：墨西哥塔可、文華迷你和牛漢堡和薯條，並搭配精美野餐墊與野餐籃出餐，在「M.O. Bar」享受充滿野餐氛圍的的微醺時光。

M.O. Bar，此次推出全新「微醺野餐」暢飲時光專案，以野餐的美好光景為主題，精心打造8款主題雞尾酒、2款水果風味的無酒精特調以及精選紅白酒，讓賓客無限暢飲，並搭配精美野餐墊與野餐籃上桌。

其中兩款精彩的主題調酒包括「Ms. Grey」和 「Mr. Grey」：「Ms. Grey」的基底以伯爵茶風味的琴酒為主，再加入黑醋栗香甜酒，營造出誘人的莓果香氣，最後以義大利氣泡酒完美調和，適合女士享用；而 「Mr. Grey」則是在經典的Old Fashioned調酒中融入普洱茶元素，為男性賓客的微醺野餐帶來不同的驚喜。

「Under the Tree」則以哈密瓜香甜酒為基底，融合君度橙酒、氣泡酒和可爾必思，帶來一股清新的乳酸感，象徵秋高氣爽的季節在樹下野餐的浪漫情境。另一款「Green Oasis」則以野餐的草地為符碼，基底的萊姆酒中夾帶著斑蘭葉的青草香氣，結合濃郁的蛋白泡沫，呈現出完美的融合。

M.O. Bar經典的「Butterfly Passion」為野餐畫面增添了蝴蝶飛舞的浪漫，以伏特加為基底，融合了百香果的獨特風味，再搭配接骨木，營造出愉悅的果香體驗。「Rose Breathing」以琴酒為基底，混合了玫瑰利口酒和荔枝的香氣，每一口都帶來如同玫瑰綻放的喜悅。「Jasmine Bloom」結合了茉莉茶伏特加、君度橙酒、蘆薈利口酒和蜂蜜，來一場充滿花香的盛宴；以軒尼詩V.S.O.P為基底的「Side Bike」加入了君度橙酒、檸檬和柑橘的風味，入口充滿清新滋味。

此外，享用「微醺野餐」暢飲時光專案，還可加價780元＋10％ 搭配豐盛佐酒美食，包含墨西哥辣雞塔可兩入、文華迷你和牛漢堡兩入以及原味薯條，享受難忘歡快的微醺暢飲時光。

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