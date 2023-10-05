《電通股》文曄Q4營收續攻頂 獲利拚成長

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【時報記者王逸芯台北報導】文曄(3036)今(5)日舉辦法人說明會，第三季單季營收表現超越財測，亦創下歷史新高，單季每股獲利1.45元，累計前三季每股獲利3.06元。展望第四季，文曄預估單季營收將持續成長，獲利也可望相較第三季微幅成長，估單季EPS落在1.49元。

文曄第三季合併營收約1672億元，季增加約42%，與去年同期營收相比成長約7%，寫下單季歷史新高，遠遠超越上次法說會中提出的財測預估1400～1500億元；單季合併營業利益約22.6億元，合併稅後淨利歸屬於母公司業主約12.8億元，以加權平均股數計算稅後EPS約1.45元，為近4季以來新高。

文曄累計前三季度合併營收約為4048億元、年減少約2%；合併營業利益約62.8億元，合併稅後淨利歸屬於母公司業主約29.7億元，以加權平均股數計算稅後EPS約3.06元。

展望第四季，以1美元兌換32.2元新台幣假設，文曄預估營收預估中位數為1750億元，約當季成長5%與年成長11%，換言之，文曄第四季營收可望再創新高；合併稅後淨利歸屬於母公司業主預估中位數約13.2億元，以加權平均股數計算稅後EPS預估中位數約1.49元。

文曄表示，今年前三季度營收加計第四季度營收預估中位數約當2023年營收年成長1.5%，優於國際專業研調機構Gartner對於整體半導體市場下滑10.9%的預估，顯示文曄持續展現優於市場的成長性。文曄未來會持續追求優於市場成長性與市佔率提升，並且進行數位優化以提升營運效率。

另外，文曄9月自結合併營收629億元，月增加約25%、年減少約1%。