《國際金融》「軟著陸」幻滅？美企業債利差擴大

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】由於最新發布的就業數據印證了美國利率可能「升更高、高更久」和經濟可能因此陷入衰退的預期，周二美國企業債券利差擴大，分析師警告，未來利差可能進一步擴大。

根據ICE美銀OASs（Option-Adjusted Spreads,選擇權調整利差），周二高等級債券與美國公債殖利率的利差平均躍升兩個基點，至128個基點。

BMO Capital Markets固定收益策略部門主管Dan Krieter周三出具報告指出，美國企業債利差已經連續7天擴大，累計擴大9～10個基點。該債券信用利差（credit spread）可能進一步擴大，尤其當美國公債持續遭到拋售，以及當市場接受了聯準會可能再度升息並維持高利率更長時間的前景。

根據ICE美銀高殖利率指數OASs，周二高息債券利差擴大15個基點，至426個基點。根據摩根大通的研究，高息債券基金繼周一出走7.17億美元後，周二再失血8.16億美元。周二沒有發行新的垃圾債。

美國合眾銀行（U.S. Bancorp）固定收益銷售和交易部門主管Blair Shwedo表示，由於較長期公債殖利率在不到一個月內飆升逾50個基點，市場將持續對提高風險抱持謹慎態度，直到利率重新達成平衡狀態。

美國勞工部周二公布8月職缺數為961萬個，遠超出7月份的892萬個與市場預期的881.5萬個。意外強勁的就業數據使聯準會再次升息的預期升溫，周二美國10年期公債殖利率大漲逾10個基點，並創下16年新高，受此打擊，美股主要指數全面重挫，標普500指數創下6月1日以來新低。

在周三倫敦早盤，美國10年期公債殖利率一度觸及4.884%，再創16年新高，30年期債息更漲破5%，為2007年8月來首見。

不過，周三有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示美國9月民間就業增長小於預期，緩解了投資人對升息的擔憂，在紐約市場，美國10年期債息回落8個基點，報4.716%。30年期債息回落8.6個基點，報4.851%。對利率更敏感的2年期債息大跌10.7個基點，報5.041%。

美國周五將公布備受關注的非農就業報告。