中國醫藥大學附設醫院榮獲 數位轉型鼎革獎三項大獎

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國際商界最具影響力的刊物《哈佛商業評論》全球繁體中文版與企業級解決方案市場領導者SAP，自2021年創立「數位轉型鼎革獎」，表揚各業界最傑出的數位轉型機構，中國醫藥大學附設醫院(簡稱中醫大附醫)今年首度參賽，於激烈競爭中脫穎而出，獲得三大獎項「大型機構數位轉型領袖獎」、「綜合轉型先鋒獎(醫學中心)楷模獎」，以及「醫療服務創新組醫學中心首獎」－智抗菌平台。周德陽院長榮獲數位轉型領袖獎，成為該獎項首位醫界領導者，格外受到注目，帶領中醫大附醫在醫療數位轉型表現優異。

中醫大附醫連獲鼎革獎三項殊榮，周德陽院長誠摯感謝，數位轉型是提升醫療服務品質和病患就醫體驗的關鍵。以資訊室、大數據中心、人工智慧中心及數位轉型科技辦公室為核心，透過系統、團隊、區域、跨業及跨國等各類整合，帶領同仁開發「智抗菌」、「智救心」和「智護肺」等三大平台，建置「以病人為中心」的醫療AI系統，進而提升病患照護品質，並將取得FDA和TFDA認證。「智抗菌平台」更榮獲本屆醫療服務創新組醫學中心首獎，改善全球關注的敗血症問題，顯著提升病人存活率24%，實為醫療與科技完美結合之典範。

此外，中醫大附醫首創以華文建構的生成式語音智慧醫療系統「智海平台」，以及結合「虛擬健保卡 X 中國醫點通App」的一支手機打通關，落實「好用、實用、喜歡用」，帶動醫院數位轉型文化，改善病患就醫流程。

中醫大附醫數位轉型，備受國際肯定：榮獲美國醫療資訊暨管理系統協會(HIMSS)最高榮譽之戴維斯卓越獎、數位健康指標全球前三，並為全台首家通過HIMSS INFRAM第6級認證、AMAM第6級認證和EMRAM第7級再認證，及獲選為Newsweek「2024 世界最佳智慧醫院」臺灣私立醫院第一。中醫大附醫將持續致力數位創新和服務優化，透過更多的實踐和努力，為世界醫療發展貢獻心力。