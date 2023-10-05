21屆促參金擘獎揭曉 高雄臨海水回收再利用案勇奪特優獎

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第21屆民間參與公共建設金擘獎得獎名單出爐。高雄市政府贏得最大獎，由市府水利局以高雄市臨海污水廠暨放流水回收再利用BTO案勇奪政府團隊獎特優獎，為本屆唯一獲特優獎的殊榮，該案為國內首座將污水處理廠與再生水廠，委由民間投資同時興建及營運，主要處理技術採用膜濾法MBR，大幅提升污水回收再利的水量及水質，讓再生水成為城市的第二水源，有效落實循環經濟、舒緩南部缺水的問題，終獲評選委員青睞。

此外，台北市政府工務局新建工程處以111年度中山區道路巡查維護修繕成效式契約案，以及新北市政府環境保護局以新北市新店、樹林垃圾焚化廠整建營運轉移ROT案，亦同時獲得政府團隊獎優等獎及附加獎「創新獎」，是今年唯二同時獲得兩種獎項的機關。

財政部表示，本年度金擘獎共有34件提出申請，計有19件初評入選，經過評選委員再赴各申請案件進行實地查核，以及複評會議的充分討論後，共有14件促參案件脫穎而出，其中選出政府團隊獎六件中有特優一件、優等三件及佳等二件，另民間團隊獎八件中有優等五件及佳等三件。

財政部進一步說明，本屆得獎團隊中，有五件是政府團隊及民間團隊分別同時申請並一起獲獎，充分展現政府與民間同心協力，共同為提供優質公共服務所創造出的佳績，十分難得，也顯見引進民間參與對提升公共建設品質的效率及效益深具貢獻。