廠商挺價、買盤增溫 塑化報價走堅小漲

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庫存去化、廠商挺價支撐，遠東區塑化現貨行情回穩走堅。其中，SM報價小漲，力守1,064美元，相對乙烯持平、苯原料下跌38美元，廠商利差受惠提振。台化（1326）、國喬（1312）、台苯（1310）走堅營運添利。

此外，在成本支撐、買盤增溫下，五大泛用樹脂現貨報價也止跌回穩；除LLDPE上揚10美元，其餘悉數止跌走堅。至於EVA則下滑25美元，每噸1,405美元，廠商利差受阻縮減。

分析師表示，大陸塑化在9月底調整後，近期庫存持穩去化，供需壓力舒緩，需求端下游開工基本上持穩，採購訂單略微增加，廠商挺價氛圍升溫，市場持續關注年底節慶旺季需求發展。

其中，9月SM市場價格先漲後跌，惟成本支撐較好，加上華東港口庫存持續低位，漲幅大於跌幅，月漲幅4.99％。目前SM下游主要維持剛需，預計短線PS或將以窄盤上漲震盪走勢為主；ABS上下游裝置復工，需求拉動明顯，上游走貨順暢，庫存降至低位，搭配成本支撐，提振市場信心。

PVC下游應用包括管材、型材、地板等房產行業；以薄膜為主的日用品行業及醫療、醫用包裝為主。隨著高齡化進程加快及醫療需求提升，需求前景相對較好。PVC薄膜應用在農業、安全等領域的應用也可望有所增加。此發展對台廠乙烯法PVC來說，更勝於大陸電石法PVC，有助台塑、華夏、聯成高值化耕耘推展。

此外，今年EVA新增產能主要集中在古雷30萬噸，以及預計於第四季生產的寧夏寶豐能25萬噸產能，市場預期影響將落在2024年，至於2024年新增產能約在40～50萬噸以內，影響有限，不過，2025年新增產能估將高達200萬噸以上，估計屆時將對市場供需造成干擾。