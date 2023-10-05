長佳智能腦出血檢測系統 獲FDA醫療器材核准函

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長佳智能（6841）喜訊連連！繼3項AI軟體獲越南衛福部上市許可後，5日宣布，「腦出血檢測系統」（ICH）的醫療器材，收到美國FDA核准函，該產品6月底也獲台灣TFDA上市許可，預計在台、美兩地陸續開賣下，將成為公司主力產品之一。

總經理李友錚表示，長佳專長於腦神經、心血管與癌症等急重症領域的醫療AI，這三部分的進入門檻與產品價值較高，市場需求也較大，可以說是醫療AI的藍海。

受惠AI醫療火熱，長佳近年營運也漸入佳境，今年前八月營收0.4億元 、年增36.5％。

長佳表示，「腦出血檢測系統」（ICH）為電腦輔助AI分流軟體，可協助排序醫療工作流程。該軟體可從臨床使用之原始影像傳輸系統中，抓取符合產品分析標準之成人腦部無顯影劑電腦斷層掃描影像，再將輸入影像進行標準化前處理作業後進行AI推算，產生有無疑似急性腦出血之資訊，並將分析結果連同病患資訊以及含有個案優先順序之檔案，串接醫學影像傳輸系統或工作站，供臨床醫事人員評估疑似有急性腦出血之病患，加速急性腦出血病患之診療與醫治。

利多不斷的長佳，4日才宣布三項AI軟體產品「心胸比估算系統」、「氣胸檢測系統」、「肋膜積水檢測系統」，獲越南衛福部上市核准；另外，「基因檢測風險判定方法」也拿到日本專利。

法人表示，長佳智能的客戶遍及美國、法國、新加坡、香港、中國大陸與台灣等全球40多家醫療機構與企業，新產品的加入將有助於現有客戶的再購與新客戶的開發。

據統計，長佳智能至今已獲得11項台灣TFDA、9項美國FDA與3項其他國家，總計23項醫材上市許可。