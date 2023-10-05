迎戰國慶焰火人潮 台灣大優化近千台基站

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雙十連假將至，今年國慶焰火暌違9年重返台中，10月10日晚間8時在台中中央公園盛大登場，全國首創以無人機搭載焰火表演，結合台中品牌「台中爵士音樂節」，搭配爵士音樂，帶給民眾視覺、聽覺兼具華麗饗宴，台灣大哥大除贊助國慶焰火活動，更於主會場佈署4G、5G共計12台行動訊號車及臨時站，同時優化鄰近熱點近千座既有基站容量配置，擴充超過平常10倍網路傳輸容量，出動200名工程師輪班待命，確保通訊品質穩定，民眾打卡、直播分享國慶焰火零時差。

今年台中市政府規劃多場域觀賞地點，除了主會場，更多達16處觀賞點，包括逢甲大學田徑場、中國醫藥大學聯外道路等，以及西屯、北屯、南屯、大雅、后里及豐原等行政區，不僅活動地點鄰近市區，除了焰火外更有一系列表演活動，預計將比往年湧現更多人潮。

台灣大哥大今年第15年與日月潭國家風景區管理處共同舉辦《台灣大哥大日月潭花火音樂會》，展現企業對台灣文化活動的承諾與貢獻。邀請民眾於雙十連假後，10月21日到南投日月潭一同享受湖光山色，被譽為準歌后接班人的實力派小天后艾薇、實力唱將卓義峯，與75人編制的超熱血樂興之時管絃樂團將帶來音樂盛宴，還有長達480秒的璀璨煙火秀在日月潭湖畔星空釋放。