干預無用！ 渣打：強勢美元像小犬 各國央行在家躲颱風

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強勢美元壓境，新台幣近日貶至7年新低，中央銀行即便重金干預仍不見效果，渣打國際商業銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪今日表示，美元實在太強，在美國沒有明確釋出寬鬆貨幣政策訊號時，不管是哪個國家央行，都不會在此時大力干預，因為干預也沒有用，效果不大，所以聯準會11月貨幣決議會是關鍵。

劉家豪打趣表示，這就像小犬颱風來襲，如果外面風雨很大，大家就乾脆在家躲颱風，陷在的美元也是這樣，強勢壓境讓非美貨幣幾乎只有趴地的份，各國央行雖然都有干預，但也不會用太多力，因為效果沒那麼大，所以要等11月聯準會釋出最新的貨幣政策訊號，確定要轉寬鬆走，各國央行才會出手，屆時也比較有效果。

渣打公布最新報告指出，聯準會升息周期預估來到尾聲，但美國經濟相對強勁並朝向「軟著陸」發展，可能讓政策利率維持在高檔更長一段時間，預計未來三個月美國10年期公債殖利率將保持在4％以上；隨著明年經濟放緩的風險升高，未來12個月，美國10年期公債殖利率可能回落至3.25-3.50％區間。

渣打也認為，美國的GDP成長預期被上調，而其他國家的增長預期則被下修。更具彈性的經濟增長意味著美國聯準會可能會以比先前預期更慢的速度降息，從而限制美元的下行空間，美元維持高檔震盪，預期美元在未來1-3個月將落在103.6上下。

渣打已下調歐元兌美元未來3個月和12個月的預測分別至1.09和1.12，英國經濟面臨的下行風險，預計英鎊兌美元未來三個月目標價1.26，未來12 個月1.30，日本央行不急於推動貨幣政策正常化，預估美元兌日圓3個月和12個的目標分別上調至145和135，預期商品貨幣（澳幣、加幣和紐幣）在未來幾個月將進入橫盤整理。中長期而言，商品貨幣兌美元可能小幅攀升 ，中國大陸央行近期的寬鬆政策導致美中利差擴大，預期美元兌離岸人民幣短期內將升至7.30上方，未來12個月維持在7.10偏弱格局。

隨著美國聯準會升息接近尾聲，渣打認為，焦點轉向經濟衰退風險，金價在上半年一波上漲後走勢趨緩，預估未來12個月目標價可能落在每盎司2010美元。