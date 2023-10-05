2023大龍峒狀元文化節藝起暢遊

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儒家禮樂教化橫跨古今，為展現獨特儒家文化魅力，臺北市商業處輔導臺北市大龍峒人文商圈發展促進會辦理「 2023 大龍峒狀元文化節 藝起暢遊」系列活動，今年於六藝廣場熱鬧登場。現場有大龍國小學生們精彩的大鼓團開場表演，還有六藝闖關大挑戰、金牛拔智慧毛及職人手作體驗活動。另商圈結合30間在地店家自即日起至10月 13日推出消費滿500元兌換特色禮品活動，邀請大小朋友們一起來大龍峒體驗傳統儒家文化，並在這人文薈萃、充滿歷史底蘊的商圈街區遊逛！

臺北市商業處表示，大龍峒商圈坐落於文風鼎盛、歷史悠久及文化資產充沛的街區，擁有人文歷史及文化景點，為臺北市民提供豐富的人文文化 。臺北市商業處多年來輔導大龍峒商圈結合當地特色舉辦各式活動，如110 年「疫起祈福2021大龍峒狀元文化節」及111年「2022大龍峒狀元文化節 藝遊大龍峒」等，吸引許多大小朋友們前往大龍峒商圈來趟深度文化之旅。今年期盼藉由舉辦「2023大龍峒狀元文化節 藝起暢遊」活動，強化商圈特色印象，並藉由滿額換好禮活動鼓勵民眾走進商圈店家消費。

臺北市大龍峒人文商圈發展促進會理事長張賦脈表示，今年「 2023大龍峒狀元文化節 藝起暢遊」活動，結合當地人文及孔廟資源，民眾可透過參加「六藝闖關大挑戰」活動，完成闖關集章就可以到金牛拔毛區體驗「拔金毛」，帶走承載大龍峒祝福的祈福狀元筆，現場更準備有狀元糕、狀元帽及書法書籤的職人手作體驗，儒家特色活動就在大龍峒商圈。此外，也串聯30間大龍峒商圈特約店家，自即日起至 10 月13日推出滿額換好禮活動，只要於活動期間在特約店家消費滿 500 元，即可至大龍峒商圈辦公室兌換精美特色禮品 ，每日數量有限，換完為止 。

本次活動期透過吃、學、遊及購等深度體驗方式，推廣儒家文化傳承精神與在地商圈特色。歡迎大家前來大龍峒商圈，感受當地的文化魅力。更多活動詳情歡迎至「臺北市大龍峒人文商圈發展促進會」臉書粉絲團：https://www.facebook.com/dalongton 及「臺北市商業處-我是商Ya人」臉書：https://www.facebook.com/tcooc/ 查詢！