帝亞吉歐年度限量臻藏巨作「PRIMA ＆ ULTIMA極奢原酒系列第四章」

全球最大烈酒集團帝亞吉歐（DIAGEO）最頂級的限量臻藏巨作「Prima & Ultima極奢原酒系列」，自從2020年推出至今，今年正式迎來全新第四篇章，「Prima & Ultima 極奢原酒系列第四章」將於11月重磅上市，在前三個篇章發表後不僅完美展現該系列的珍貴及稀有性，也吸引了無數藏家的高度關注。這一次將再次引領威士忌藏家探索極致珍稀的單一麥芽威士忌，延續既是「第一」也是「最後」的奢華限量佳釀作品理念，也透過嶄新篇章的系列酒款發表，共邀全球藏家及酩家一同見證極度稀有單一麥芽威士忌的誕生。
帝亞吉歐台灣分公司行銷總監張光慈（Vickie）表示，限量推出的「Prima & Ultima極奢原酒系列」是由帝亞吉歐最重要的首席調酒師精選集團旗下酒廠，並且親自挑選酒桶，打造的8支高年份珍稀單一麥芽威士忌，今年Prima & Ultima極奢原酒系列第四章，是由現任Johnnie Walker首席調酒師Emma Walker親手操刀。作為Johnnie Walker 200多年來首位女性調酒師，Emma Walker對香料的氣味有著特別敏銳的感知，深刻理解威士忌製作過程中各個環節對威士忌風味的影響。Emma就像一位畫家，運用她獨特的化學知識將這些複雜的影響因素轉化為色彩，將其呈現在每一瓶Prima & Ultima極奢原酒系列第四章的作品中。此次Emma Walker精選了帝亞吉歐旗下八家酒廠包含熟知的Talisker泰斯卡、The Singleton of Dufftown 蘇格登、Lagavulin樂加維林、Clynelish克里尼利基、Oban歐本，以及兩個傳奇酒廠Brora布朗拉和Port Ellen波特艾倫，其中更有首次亮相的幽靈酒廠Pittyvaich貝蒂維克。這使得該系列在尚未問世之前就已經引起全球藏家的熱烈討論和期待。Prima & Ultima極奢原酒系列第四章將繼續傳承其獨特的威士忌精神，成為全球威士忌愛好者和收藏家不可錯過的珍貴收藏。我們期待著在未來的年份中，這一系列將繼續為我們帶來更多的驚喜和獨一無二的威士忌體驗。
Prima & Ultima 極奢原酒系列第四章全球限量413套，而台灣地區發行30套，每套售價NT$145萬。如欲瞭解Prima & Ultima 極奢原酒系列第四章，逕洽尊榮服務專線0800-030-588。
(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)