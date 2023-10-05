帝亞吉歐年度限量臻藏巨作「PRIMA ＆ ULTIMA極奢原酒系列第四章」

全球最大烈酒集團帝亞吉歐（DIAGEO）最頂級的限量臻藏巨作「Prima & Ultima極奢原酒系列」，自從2020年推出至今，今年正式迎來全新第四篇章，「Prima & Ultima 極奢原酒系列第四章」將於11月重磅上市，在前三個篇章發表後不僅完美展現該系列的珍貴及稀有性，也吸引了無數藏家的高度關注。這一次將再次引領威士忌藏家探索極致珍稀的單一麥芽威士忌，延續既是「第一」也是「最後」的奢華限量佳釀作品理念，也透過嶄新篇章的系列酒款發表，共邀全球藏家及酩家一同見證極度稀有單一麥芽威士忌的誕生。

Prima & Ultima 極奢原酒系列第四章之「Brora 布朗拉1977」，淡淡的香薰蠟燭與礦物香氣伴隨著一絲太妃糖香甜，帶出蠟質的滑順口感，甜香中夾帶些微鹹香及煙燻味，並以逐漸呈現的卡宴辣椒烘托尾韻的辛香氣息。蒸餾年份：45 年，裝瓶年份：2022年。天然原桶強度裝瓶：48.2%，酒桶資訊：三次再次充填美國橡木豬頭桶。全球限量：794瓶。圖/業者提供

Prima & Ultima 極奢原酒系列第四章之「Port Ellen 波特艾倫1978」，淡淡的乾燥香氣，帶著木灰、岩鹽、海藻以及煤灰的煙燻氣息，於滑順油潤的口感中，緩緩的綻放甜味與鹹香；尾韻在胡椒與煙燻的香氣中悠長且持久。蒸餾年份：43年，裝瓶年份：2022年，天然原桶強度裝瓶：53.4%。酒桶資訊：三次再次充填美國橡木豬頭桶。全球限量：413瓶。圖/業者提供

首次出現在Prima & Ultima 極奢原酒系列第四章之「Pittyvaich 貝蒂維克1992」帶著獨特Pedro Ximenez與Oloroso風味雪莉桶的馥郁特性，濃厚的果香和辛香氣息深邃且沉穩；如奶油般絲滑柔順的深琥珀色酒液帶著些許甜味，並夾帶著一絲鹹香和溫暖的辛香氣息。蒸餾年份：30年，裝瓶年份：2022年，天然原桶強度裝瓶：55.5%。酒桶資訊：二個Pedro Ximenez、Oloroso歐洲橡木雪莉桶。全球限量：609瓶。圖/業者提供

Prima & Ultima 極奢原酒系列第四章之「Clynelish 克里尼利基1996」，Pedro Ximenez與Oloroso雪莉桶為清新的Clynelish帶來馥郁的甜味與豐富的層次。甜美的果香略帶油脂和煙燻，蠟質感奶油般柔滑的質地有著水果及辛香風味，清涼悠長的尾韻，是一款風格非常特別的Clynelish。蒸餾年份：26年，裝瓶年份：2022年，天然原桶強度裝瓶：52.0%。酒桶資訊：二個Pedro Ximenez、Oloroso歐洲橡木雪莉桶。全球限量：889瓶。圖/業者提供

帝亞吉歐台灣分公司行銷總監張光慈（Vickie）表示，限量推出的「Prima & Ultima極奢原酒系列」是由帝亞吉歐最重要的首席調酒師精選集團旗下酒廠，並且親自挑選酒桶，打造的8支高年份珍稀單一麥芽威士忌，今年Prima & Ultima極奢原酒系列第四章，是由現任Johnnie Walker首席調酒師Emma Walker親手操刀。作為Johnnie Walker 200多年來首位女性調酒師，Emma Walker對香料的氣味有著特別敏銳的感知，深刻理解威士忌製作過程中各個環節對威士忌風味的影響。Emma就像一位畫家，運用她獨特的化學知識將這些複雜的影響因素轉化為色彩，將其呈現在每一瓶Prima & Ultima極奢原酒系列第四章的作品中。此次Emma Walker精選了帝亞吉歐旗下八家酒廠包含熟知的Talisker泰斯卡、The Singleton of Dufftown 蘇格登、Lagavulin樂加維林、Clynelish克里尼利基、Oban歐本，以及兩個傳奇酒廠Brora布朗拉和Port Ellen波特艾倫，其中更有首次亮相的幽靈酒廠Pittyvaich貝蒂維克。這使得該系列在尚未問世之前就已經引起全球藏家的熱烈討論和期待。Prima & Ultima極奢原酒系列第四章將繼續傳承其獨特的威士忌精神，成為全球威士忌愛好者和收藏家不可錯過的珍貴收藏。我們期待著在未來的年份中，這一系列將繼續為我們帶來更多的驚喜和獨一無二的威士忌體驗。

首次出現在Prima & Ultima 極奢原酒系列第四章之「Oban 歐本1996」罕見的歐洲橡木雪莉桶熟成 Oban，使海洋風格更加鮮明。入口散發出淡淡的海鹽及海藻香氣。滑順的口感夾帶著些許甜味和鹹香，帶著胡椒香氣的尾韻細緻且悠長，並在微微的辛香感中收尾。蒸餾年份：26 年，裝瓶年份：2022年，天然原桶強度裝瓶：55.2%。 酒桶資訊：三個再次裝填歐洲橡木雪莉桶。全球限量：428瓶。圖/業者提供

Prima & Ultima 極奢原酒系列第四章之「Lagavulin 樂加維林1997」溫暖療癒的泥煤味帶著篝火氣息，些許樟樹、亞麻籽油伴隨佛手柑味如正山小種茶的芬芳，與海鹽結晶在篝火的溫暖中層層堆疊出；微微油潤的口感帶著甜味和鹹香，與尾韻的辛香和煙燻口感形成令人回味無窮的對比。蒸餾年份：25年，裝瓶年份：2022年，天然原桶強度裝瓶：50.7%。全球限量：625瓶。圖/業者提供

Prima & Ultima 極奢原酒系列第四章之「Talisker 泰斯卡1976」海風鹹味與太妃糖的香甜，完美融合於絲滑且略帶油潤的口感中；入口的甜美隨即與海鹽鹹香、白胡椒和細緻煙燻氣息在味蕾上碰撞出曼妙的風味火花。蒸餾年份：46年，裝瓶年份：2022年，天然原桶強度裝瓶：50.9%。酒桶資訊：調和三個再度充填美國橡木豬頭桶和歐洲橡木雪莉桶，再於歐洲橡木邦穹桶融合。全球限量：771瓶。圖/業者提供

Prima & Ultima 極奢原酒系列第四章之「Singleton 蘇格登1985」香醇且濃厚；現摘香瓜、烤蘋果與奶油千層酥的香氣於些微油潤的口感中絲滑綻放，隨即而來的一絲辛香鹹味完美平衡了味蕾上的甜味，交織出優雅清爽的口感。蒸餾年份：37年，裝瓶年份：2022年，天然原桶強度裝瓶：47.7%，酒桶資訊：三個再次充填美國橡木豬頭桶。全球限量：511瓶。圖/業者提供

Prima & Ultima 極奢原酒系列第四章全球限量413套，而台灣地區發行30套，每套售價NT$145萬。如欲瞭解Prima & Ultima 極奢原酒系列第四章，逕洽尊榮服務專線0800-030-588。

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