颱風假中台灣陽光露臉 百貨大門差點再被人潮擠破

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因應小犬颱風來襲，今（5日）全台18縣市停班停課，台中市一早陽光露臉，各百貨公司正常營業搶賺颱風財，近午美食街人潮塞爆，餐廳排隊侯位甚至長達1小時以上；昨（4日）玻璃門被強風擊破的新光三越台中店剛好遇周年慶開打首日，11點開門人潮直衝化妝品區，服務人員驚呼「好怕大門再被擠破！」

小犬颱風4日為台中市帶來多處路樹倒塌、停電災情，台中市長盧秀燕4日晚間宣布全市停班停課1天，其IG再度湧入「市長媽媽我愛你留言！」唯台中市清晨起風勢減弱、陽光露臉，各大百貨賣場包括新光三越台中店、台中大遠百、廣三SOGO、中友百貨、大魯閣新時代、三井LALAPORT等早早就宣布正常營業。

其中全台百貨店王新光三越台中店4日玻璃門才遭強風擊破，5日適逢年度最強檔「周年慶」檔期登場，店家連夜找來廠商更換玻璃門，一早還未開門，門口就出現人潮，11點開門營業，不但人潮直往內衝搶購限量品，業者指出買氣人潮都較去年周慶首日多出至少1成，預期整檔25日、可衝出49億元好成績。

緊鄰的台中大遠百不但車潮塞爆，近午時分人潮不斷湧入，美食街人滿為患，多家知名美食餐廳甚至要現場侯位1小時才能入座，店家預估整體人潮比平日多了20％。

另台中廣三SOGO、中友百貨也都出現逛街人潮，人潮集中在美食街和主題餐廳，幾乎所有餐廳都客滿；適逢中友購物節第2波登場，有不少民眾是逛街、吃飯兼換卡友禮，而iPhone15上市3C專櫃人潮也不少。廣三SOGO近日UNIOLO、GU雙品牌新店入駐祭出6重送優惠，館方也預估截至下午3點人潮比9月4日颱風假多出20％。