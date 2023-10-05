貨運平台發起「浪愛即時送」營救傷病弱勢毛小孩

即時貨運平台Lalamove發起「浪愛即時送」行動，在關注動物保護議題上發揮即時貨運的⼒量，傳遞社會⼤眾的愛⼼，為流浪動物帶來更多希望與愛。在台灣，Lalamove首次與專門營救傷病弱勢流浪貓狗的公益組織「台灣動物緊急救援小組（ARTT）」攜手合作，於獎勵計劃中新增公益項目。 Lalamove用戶可透過註冊成為Lalamove 獎勵計劃會員，並於每筆完成的訂單中累積Lala點，訂單金額1元即可獲得Lala點1點，每2000點Lala點可兌換為10元愛心配送金，並捐贈予台灣動物緊急救援小組，協助台灣動物緊急救援小組可隨時使用Lalamove的即時貨運服務進行物資調度、運送飼料等，將愛心送達每個角落。活動期間從即日起至12月31日。 台灣動物緊急救援小組發言人倪京台也表示，在Lalamove的支持下，台灣動物緊急救援小組將能更有效率地將必要的物資快速即時地運送到弱勢貓狗園，幫助改善園區貓狗的生活條件和基本溫飽需求，讓牠們能接受更完善的照顧。Lalamove台灣總經理丁彥宇表示，「浪愛即時送」行動延伸自Lalamove「幸福快送」，期許能為帶來積極正面的影響。