渣打Q4展望：主要央行可能暫停升息 明年轉向降息

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時序進入第四季，渣打銀行財富管理團隊認為主要央行可能會暫停升息，但受制於通膨疑慮，可能將利率維持在高檔更長一段時間，以評估大幅升息的後續影響。

渣打國際商業銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，渣打銀行財富管理團隊下調美國未來12個月衰退機率至55％，步入衰退的時間推遲至2024年第二季，美國政策利率觸頂，同時經濟前景朝向「軟著陸」發展；歐元區經濟復甦減緩，但通膨仍舊偏高，使得停滯性通膨的風險升高；大陸經濟受到內部房地產債務拖累，外部國際貿易活動也呈現萎縮，內外交迫使得其經濟前景不確定性升高。

劉家豪表示，預期美國聯準會和歐洲央行將在年底前維持利率不變，2024年轉向降息；預估大陸未來6～12個月將採取寬鬆貨幣政策，以及針對性的財政措施，特別是支持地方政府財政的措施。主要央行升息緊縮來到尾聲，政策焦點將逐漸轉向支持經濟。

正因為對美國經濟沒有那麼悲觀，聯準會的緊縮週期來到尾聲，美國經濟衰退預估推遲至明年第二季，美國經濟「軟著陸」的發展優於其它主要經濟體，因此，渣打銀行財富管理團隊上調美國股票觀點至相對看好，其中美國通訊服務和科技行業較具吸引力的成長前景，同時相對看好防禦性的健康護理行業，考慮採取槓鈴式投資策略以平衡風險。

除了上調美股的看法之外，劉家豪表示，並維持看好日本股市觀點。因為日本企業公司治理改善、股票回購以及相對不受地緣政治風險影響等有利因素。不過另一個經濟體─大陸經濟復甦乏力，恐拖累了亞洲市場的消費和企業盈餘成長，因此將亞洲不含日本區域股票觀點下調至中性。

正因成熟國家面臨經濟衰退風險，預期通膨逐漸獲得控制後，主要央行將放緩甚至扭轉緊縮政策，渣打重申相對看好債券資產（包括美元政府債及優質企業債）表現。

劉家豪說，渣打銀行財富管理團隊相對看好成熟市場投資級政府債以及新興市場當地貨幣債券；維持成熟市場投資級企業債券中立的觀點，下調亞洲美元債券並上調新興市場美元政府債券至中立，相對看淡成熟市場非投資級債券。