3檔高股息ETF外資站買方 掃貨華邦電1.7萬張居冠

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【旺得富理財網 王順泉】美國10年期公債殖利率昨創高來到4.88%後反向急殺，留下「避雷針」式的長上影線，美股4大指數反彈，那斯達克與費半漲逾1%，帶動台股今天大漲180.14點，收16,453.52點，成交量2,400億元。各類股齊揚，台積電強彈8元，航空股受惠油價下跌，華航、長榮航雙雙大漲逾5%。

今天外資賣超12.74億元，投信買超9.49億元，自營商買超3.63億元，合計3大法人買超0.38億元。

記憶體產業觸底，預估明年可能出現缺貨，外資大買華邦電1.7萬張，居買超第一名。

高股息ETF受益人數最多的00878、以及近期人氣飆升的00929，外資同步站在買方，各加碼6,858張、5,973張。另一檔00919群益台灣精選高息，也敲進3,167張。

此外，AI股2大指標緯創、廣達，外資同步賣超，分別減碼6,618張、5,526張。近期不畏大盤下挫，逆勢創新高的定穎投控，也遭賣超4,953張。

KD低檔背離之後，呈現開口向上黃金交叉

法人表示，台股昨大跌180點，今天上漲180點，一根長紅K線吞噬昨天的長黑，且回補跳空下跌缺口。技術指標KD低檔背離之後，今天呈現開口向上的黃金交叉。日前中經院公布9月PMI雖持續低迷，但「新訂單指數」率先轉為擴張，顯示景氣出現谷底翻揚跡象。目前台股技術面、基本面都在低檔，投資人操作不宜過度偏空。

外資今天買超上市個股前10名為：華邦電(2344)17,204張、聯電(2303)15,692張、中信金(2891)15,070張、矽統(2363)12,993張、宏碁(2353)7,748張、兆豐金(2886)7,706張、國泰永續高股息(00878)6,858張、泰金寶-DR(9105)6,774張、復華台灣科技優息(00929)5,973張、大同(2371)5,058張。

外資今天賣超上市個股前10名為：復華富時不動產(00712)20,818張、長榮航(2618)10,445張、台泥(1101)7,281張、緯創(3231)6,618張、元大滬深300正2(00637L)6,612張、開發金(2883)6,362張、廣達(2382)5,526張、友達(2409)5,355張、新光金(2888)5,236張、定穎投控(3715)4,953張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。