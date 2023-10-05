地標網通祭Pixel 8系列預購禮上看4萬元 挑戰市場最優惠

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Google 今（5）日隆重發表新機 Google Pixel 8 和 Pixel 8 Pro，知名連鎖手機通路品牌地標網通同步宣布即日起至全台門市預購 Pixel 8 系列，成功取機可獲得「獨家加碼」豪華預購禮，包含地標網通D幣、富邦竊盜保障、Google 原廠無線快充座 Google Pixel Stand 2 以及 Google 手錶 Pixel Ｗatch 1代 藍牙版等，總價值上看4萬元，再次為消費者挑戰業界最划算購機優惠。

Pixel 8 系列延長更新年限7年

Google Pixel 8 系列重磅面市，這次不僅再度以黑科技驚艷全場，更推出延長更新年限為7年，一舉超越蘋果手機，成為目前軟體更新支援時間最長的機型。Pixel 系列拍照向來表現不俗，最佳拍照手機盲測平台 Phone & Photo 統計過去12個月全球盲測大數據，Pixel 7 Pro 榮獲最佳拍照手機排行榜 ( P&P RANK ) 第三名佳績，過去一年在DXOMARK也持續排名居前，顯示 Pixel 7 Pro 不論在專業實驗室評測或消費者盲測偏好皆獲高度評價。

根據民調機構的手機通路銷售統計報告觀察，Google 手機在台灣市場市占率近一年成長超過200%。地標網通亦表示，近兩年 Google Pixel 系列銷售量成長有感，由內部數據統計觀察，亦發現 Pixel 手機顧客忠誠度很高。

地標網通獨家加碼Pixel 8系列豪華預購禮

這次地標網通再次為 Google Pixel 手機的忠誠顧客「挑戰手機最低價」，大手筆祭出 Pixel 8 及 Pixel 8 Pro 豪華預購禮，獨家加碼地標D幣1,000元及富邦竊盜保障專案，最高可賠付30,000元。預購 Pixel 8 再送 Google Pixel Stand 2（原價2599元）享受極速無線充電的高效率與方便性， 預購 Pixel 8 Pro 則大手筆贈 Pixel Ｗatch 1代 41mm 藍牙版（原價8990元）。

地標網通「獨家加碼」Pixel 8系列豪華預購禮，包含地標網通D幣、富邦竊盜保障、原廠無線快充座 Google Pixel Stand 2 以及 Google 手錶 Pixel Ｗatch 1代等，總價值上看4萬元。圖／地標網通

搭配舊換新、門號折扣，0元帶回全新Pixel 8

Pixel 8 預購可搭配舊機換新機活動，iPhone 或安卓各品牌手機皆可帶至全台地標網通門市折抵，最低僅0元即可將Pixel 8 帶回家。地標網通亦提供超過百種電信折扣門號方案可供選擇，專業門市人員會依照顧客日常使用習慣挑選最適合也最划算的門號資費，且皆有非常優惠的折扣，可直接折抵手機價格。

Pixel 8、Pixel 8 Pro預購可搭配舊機換新機活動，iPhone 或安卓各品牌手機皆可帶至地標門市折抵，最低僅0元即可將Pixel 8 帶回家。地標網通亦提供超過百種電信方案可供選擇，門號優惠也可現抵手機價格。圖／地標網通

Pixel 8、Pixel 8 Pro 軟體硬體皆誠意升級，搭載最新的Google Tensor G3處理器，Titan M2安全晶片為使用者提供更強大且安全的手機使用體驗。Pixel 8 Pro 不僅鏡頭升級，還新增 Pro 級模式，讓用戶也可以如單眼相機般做參數調整。此外，Google AI 又為大家帶來多項黑科技，除了上一代造成話題的魔術橡皮擦可將閒雜人等刪除，這次創新推出「完美合照」，閉眼翻白眼、眼歪嘴斜、不看鏡頭等令人尷尬的照片，全都可以透過Pixel 8系列的新功能輕鬆調整，實用性非常高。全新 Pixel 8 系列帶來不少亮點， 有興趣的民眾可以參考 Google Pixel 8 、Pixel 8 Pro 價格、顏色、鏡頭、上市6大亮點搶先報。