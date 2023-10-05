順光風機董事長林志宏舉辦《看不見的逆轉勝》簽書會

國內知名老牌企業順光風機第二任董事長林志宏10月5日下午2點30分，假台北市柯達大飯店舉辦《看不見的逆轉勝》專書簽書會。這本書以家族觀點、企業經營觀點和家庭教育觀點，深入探討了企業二代不為人知的接班壓力，以及面對危難中的智慧修練哲學。

《看不見的逆轉勝》中敘述了林志宏董事長身為基督四代門徒的視角，他分享了父親對子女的身教和投資磨練觀點，帶出了企業二代所不為人知的接班壓力。書中敘述人生面臨父親交付的三張好牌，看似張張精彩，卻是步步險峻。林志宏董事長的書中可以端倪其性格上的敦厚踏實，接受美式教育卻又謹守林氏家訓，更是一位極度虔誠的基督徒。

林志宏董事長熱衷於社會扶助與社團活動，在台北青商會，IMC，建中校友會都有其活躍的身影。去年更擔任台北保安扶輪社社長一職，做出許多前所未有的創舉。林董事長在些社團中找到了生命中的三個貴人，開啟了思維的逆轉方程式，也如願在本書發表之前與晚年相伴的太太攜手結縭，共譜人生佳曲。

這場簽書會吸引眾多名流和知名企業界人士參與，許多媒體也將親赴現場報導。林志宏董事長兼負60年的順光風機的二代舵手重責，他在專書中也分享了如何逆轉劣勢，解封僵化資源而開創了土城新地標「順光天下園區」，打造一場精彩的逆轉勝故事。60年的順光慶祝大典，也伴隨著順光天下園區的上樑儀式即將於10月20日璀璨登場。