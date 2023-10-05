TIMBERLAND迎50歲推彩色靴 周湯豪見比莉穿搭「吐這句」笑翻

以經典黃靴聞名的潮牌Timberland迎來50周年，推出特別款彩色系列致敬，同時邀請入圍金曲與金鐘的母子檔周湯豪與比莉姐演繹自我本色的穿搭造型。兩人過程中不時互開玩笑，周湯豪打趣說比莉姐的造型很像「日本潮妹」，自己則像是特工，讓現場笑聲連連。

談及自己的第一雙Timberland，周湯豪直言是在國中的時候，「那時很常在街頭跟人家玩freestyle battle，所有我喜歡街頭上最酷的人、所有的rapper都是穿黃靴。」比莉姐也興奮說：「這雙真的是經典，踢不爛又防水，更是世界潮流的元素之一，尤其黃靴好萊塢很多藝人至今都喜愛。」兩人拍攝過程中散發強大氣場，周湯豪笑稱比莉姐的造型像日本潮妹，又自導自演將自身造型描述如電影中的特工主角：「我穿得很像，等等要去救老婆和小孩那種劇情。」

恰逢這一全球標誌性靴履誕生50周年之際，品牌於秋季推出Timberland 50週年特別款彩色靴，也由周湯豪與比莉姐搶先穿搭。提及這次為Timberland經典黃靴設計的造型，比莉姐分享：「搭配上一定要穿很寬的褲子，少不了格子的東西。那個年代的音樂和講話是有態度的，所以覺得Timberland會歷久不衰是有道理的，而且現在這個fashion又回來了。」

50周年特別彩色系列即擷取戶外色彩為靈感，運用WIND、WATER、EARTH、SKY存在於大自然中的四大元素，彩繪出大自然最原始的樣貌，將鞋履幻化成為與大自然緊密聯繫的生命力，期待與全球鞋靴愛好者一起走向戶外，鼓勵大眾穿搭展現自我本色。