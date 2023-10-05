順天堂集團攜手陽明交大研發「淨冠方」 10月起美國Amazon上架

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順天堂集團攜手國立陽明交通大學傳統醫藥研究所合作研發「淨冠方Immune Extra Prevention」產品，日前正式於全球最大電商平台Amazon上架，不僅代表順天堂集團的漢方研發與製藥實力，更為台灣中草藥產業開拓全新網路商機。

「淨冠方」是由順天堂集團與國立陽明交通大學傳統醫藥研究所暨臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區前院長許中華教授共同研發的成果。許中華依據2003年SARS抗疫經驗、臨床心得與中醫理論開立藥方，結合連翹、黃芩、柴胡、厚朴和藿香等五種中草藥組成的。在新冠肺炎(COVID-19)疫情期間的臨床經驗，提供就醫民眾作為疫苗輔助與防護之用。

儘管目前疫情已趨緩，但病毒變異無常難以預測，因此民眾須強化自身免疫系統，以應對可能的病毒入侵。對於需要預防感染的人群，包括醫護人員、國內外往返旅客、參加聚會和會議的人們皆可提供適度的保護。許中華與國立陽明交通大學傳統醫藥研究所透過動物實驗證實，該產品的相關研究論文也已發表於著名藥學期刊以及學術期刊上。

由於台灣法規限制，該產品只能以傳統水煎藥形式提供給民眾，但藥材跟水藥的品管難以控制，產製過程辛苦且藥量無法擴大。因此，科學化和標準化才能讓更多人方便服用，擁有78年資歷的順天堂集團研發團隊義不容辭接受這任務。

考量在疫情帶動下，天然草藥產品接受度雖提高，但若味道太苦仍有抗拒服用心理，希望能讓更多國家族群都可接受，該集團將其製成方便且易於服用的膠囊劑型，且摒棄成本較低的一般含動物成分的明膠膠囊，改採用素食者都可服用且成本高出2-3倍的素食膠囊，方便攜帶，讓更多人能輕鬆享受天然中草藥對身體的幫助。

中西醫綜合診療風潮盛行，順天堂集團透過全球教育，以實證研究為基礎，積極推廣中藥臨床應用，旗下除了藥品、食品及寵物保健品，研究單位必安研究所於SCI期刊發表多篇中藥科學研究論文，居台灣中藥廠商之冠。淨冠方成功上架Amazon，為需要預防感染的人群提供保護選擇外，也代表台灣中藥界亦立足於國際市場。

順天堂總經理莊武璋指出，淨冠方成功上市不僅是中醫藥界新里程碑，更是對全球健康的重大貢獻；這次與陽明交大合作將淨冠方推向國際，能讓歐美等非華人區域更瞭解中草藥的奧秘。