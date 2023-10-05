「還我一個家」航空城爭議重申訴求 桃市府回應了

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桃園航空城為台灣史上最大土地徵收案，隨計畫推進，搬遷戶指出多項安置與補償爭議浮上檯面。立委黃世杰、大園多位民代與搬遷戶今開記者會，要求政府正視徵收戶困境。桃園市政府回應，持續推動安置作業，市府與民航局會秉持保障民眾安置及補償權益的立場審慎檢討，盡最大努力協助安置。

今記者會包括黃世杰、市議員游吾和、市議員徐其萬團隊、大園6位里長、搬遷戶等人皆出席發聲，交通部民航局、桃園市地政局、桃園航空城工程處、內政部地政司皆派員到場。

黃世杰指出，近年全球通膨，與主計總處2020年6月營造工程物價指數相比，材料類上漲超過25％，總指數上漲22％，現有補償費已蓋不出原有水準的房子。他多次在總質詢要求行政院、交通部加發補助，無論是中央或地方政府，都應體察民意，盡速修正現行補償方案，減輕徵收戶重擔，才能不負最初承諾的樹立先建後遷典範。

黃世杰重申3大訴求，第一，安置街廓期程一再延遲，徵收戶無法如期取得土地先建後遷，需優先保障徵收戶居住權益，提高房租補助，加發至配地重建完成時，公共工程若未如期完成，配套措施應盡速公布施行。第二是政府承諾配合物價指數調整拆遷補償，應落實承諾，依營造工程物價指數上漲調整補償，並給徵收戶合理補償。第三為政府過去承諾的安置住宅價格，與現有價格明顯落差，物價上漲造成的成本，應由政府吸收，不該轉嫁給安置戶。

游吾和表示，以桃園來說，營建物調部分，民間差不多在50至60％，政府單位建設物調為95％，公共工程現在每坪造價要20萬。過去徵收時，徴收戶的房屋造價每坪最多估10萬左右，現在徵收戶重建營建物每坪16萬左右，徵收戶得負債重建家園、貸貸相傳，怒批中央、地方一條心坑殺徵收戶。

「請問航空城的居住正義在哪裡？」菓林里長陳錫達說，拆遷戶為國家重大建設犧牲家園，下場是連安身立命的家都沒了，只想要政府還他們一個家，可以用補償金買回或蓋回的家。他也說安置住宅價格太高，飆漲至1坪22萬還不含公設，一個停車位80至120萬要拆遷戶買回，試問政府補償拆遷戶239萬的房子，他們卻要花940萬買回安置住宅，原23.67坪房子要換回23.26坪的安置住宅，要再貼701萬，質疑當初政府承諾「1坪換1坪」跳票。

地政局長蔡金鐘回應，地上物拆遷補償是依全市自治條例規定一致性標準辦理，為助居民安置重建，依內政部土地徵收審議小組會議決議，並經行政院航空城核心計畫專案小組會議討論，已確定原則以具安置資格的建物為補助對象，參考徵收當期與今年建物評點之變動幅度，加發建物補償費20％的補助費。

蔡金鐘表示，市府與民航局考量安置目的，以優惠價讓售安置住宅給安置戶，售價包括土地價格及建物實際建造價格，其中土地售價以開發後評定地價再優惠的價格訂定專案價格，另對小坪數或弱勢家戶，規畫安置對象所領總補償費在最小房型最高價格以下、配售一定面積以下者，由市府及民航局補貼補償費與配售價格差額的50％，協助居民安置。

蔡金鐘說，安置土地配合工程進度規畫已展開點交作業，考量先前因安置需求增加、疫情因素及部分工程發包期程影響，優先區進度略落後，為落實先建後遷政策，已與民航局共同檢討整體計畫的先建後遷時程，將延後全區地上物搬遷期程，給居民足夠時間，針對受影響安置戶，也會與民航局研議相關配套措施。