劉烱德｜股市震盪 鎖定 AI相關

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美國小非農ADP就業數據意外爆冷（就業僅增加8.9萬人，創2021年1月以來新低，遠遠低於經濟學家預期的15萬人），原油價格創下自2022年9月以來單日最大跌幅，債市10年期美債殖利率回落至約 4.764%，昨日美股主指全面收漲。特斯拉大漲近6%、ASML上漲3.55%、超微大漲3.99%、台積電ADR上漲1.48%。

對於美元及美債殖利率的強勢上漲，高盛、摩根大通齊聲警告若繼續上升，金融市場會出大事。尤其是對於房地產、公用事業、小型企業、仰賴出口美國公司都帶來一定程度的壓力。美國公債殖利率驟升至16年高點，導致對利率較為敏感的金融資產遭受衝擊，這激起了投資人的不安情緒，並為今年美股牛市能否持續，打上了大大的問號。

台股4日開低走低收跌180.96點 收在16,273.38點，成交量2,418.62億元，為價跌量縮帶短下影黑K線，多方仍試圖守住前低16,264點位置。外資賣股慣性並未改變，再賣超259.09億元，新台幣匯率貶值創下32.435兌1美元的波段新低價。電子類為成交重心，主漲在AI邊緣運算及終端應用IC設計股。

台股今天擺脫頹勢，指數開高走高收漲180.14點 收在16,453.52點，但成交量僅2,425.39億元（小於月均量2,660.28億），K線為價漲量縮帶短上影紅實體K線，短短10個交易日內連續打了三根釘在16,200附近。外資今日小賣12.74億元，投信買超 9.49 億元，自營商買超 3.63 億元，合計三大法人買超 0.38 億元。

類股晶圓雙雄、航運收漲外，昨日AI邊緣運算及終端應用IC設計股延續漲勢，記憶體族群今日也有表現。

大盤雖力守前低16,264，但外資賣股慣性未見明確改變，加上雙十連假即將到來，市場買氣明顯不足；指數估計持續偏弱整理，現階段多留意跌勢中逆勢轉強的AI邊緣運算及IC設計股（聯發科、聯詠、瑞昱、威盛、譜瑞KY、祥碩、力旺）。

※本資料由華冠投顧分析師劉烱德提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。