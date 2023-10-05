詐騙集團盯上民眾的保單 警政署長曝光詐騙話術

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國人擁有許多含保價金的儲蓄、投資保單，遭詐騙集團盯上。詐團除騙取民眾帳戶中的金錢，近期轉向鎖定民眾手中的保單，最常見的態樣是，受害民眾被詐團騙假投資，不只把帳戶裡的錢都投進去，也被勸誘解約手中含有保價金的保單投入，連繳了30年的保障都沒了。警政署今（5日）公布詐騙常見6大類型，其中投資詐騙最多，保單質押詐騙就在投資詐騙中。

警政署長黃明昭表示，去年詐騙案將近3萬件，還只計算警方有受理的，有些民眾可能被騙以後沒有向警方報案，代表「黑數」很多，詐騙案類型相當廣泛，今年第二高峰類型就是假投資詐騙，很多民眾被慫恿到假投資平台投資假的金融商品，其中還有民眾被慫恿將保單拿去解約或保單借款。

黃明昭表示，近年主要有6大詐騙類型，包括假網拍、假投資、假交友、猜猜我是誰、假冒公家機關、解除分期付款等，6類合計約佔詐騙案7成，受害人的保單被拿去借款的，就是假投資詐騙中的手法之一。

壽險公會今與警政署正式簽署反詐騙合作備忘錄，宣示壽險業將共同聯防。壽險公會理事長陳慧遊表示，壽險公司第一步是「關懷」，藉由業務員或服務人員的關懷，約可攔下一半以上的受害者，將與警政署合作，做案例分享跟教育訓練，簽署MOU只是一個起點。

黃明昭也指出，保單質押詐騙最常見的類型，就是要保戶去解約，然後勸誘投入到假投資金融商品中，現在詐騙集團詐騙不是只騙存款、不動產，誘導受害者把存款、不動產都騙光後，還會問受害者「有沒有保險」， 進一步慫恿受害者用保單質押，進而投資假的金融商品，受害者後半輩子的保障都被騙光，呼籲民眾，只要是「穩賺不賠」、「高獲利」等話術，都是詐騙的手法，千萬別因此把自己的保單也質押進去。