大陸漲價效應 榮成今年單月首見轉盈

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工紙大廠榮成（1909）受惠大陸漲價效應，9月獲利轉盈，自結9月營收40.47億元，月增0.66％、年減11.77％，連續兩個月營收成長12％，自結9月本業營業利益8,607萬元，較8月成長5,920萬元，合併稅前盈餘2,130萬元，每股稅前盈餘0.01元。

榮成9月中法說會預估，工紙市場處於景氣谷底，狀況不會再差，工紙產業後續將呈逐季改善趨勢。對照9月營運表現，除本業營業利益較8月大增8,377萬元，也是今年首次單月合併稅前轉虧為盈。

榮成9月轉盈，法人表示，主要受惠大陸工紙9～12月為傳統旺季，外有耶誕節、感恩節出口需求，內有電商雙11、雙12等利多因素，終端紙箱需求爆發帶動工紙漲價動能，玖龍、理文、山鷹等工紙大廠9月多次發出漲價函，增強下游拉貨意願，目前大廠庫存均處於歷史低位。

依大陸生意社瓦楞紙價格走勢，本波大陸工紙漲幅至少有人民幣200元以上，相較境內廢紙只漲價70～80元，利差有擴大趨勢，各大紙廠多次表達對10月、整個第四季旺季市場需求回升深具信心，工紙產業逐步走出疫情及疫後經濟復甦緩慢等不利因素，獲利修復可期。

大陸近期公布多項經濟數據好轉，8月工業生產及零售銷售分別較去年同期成長4.5％及4.6％，大陸國家統計局公布9月中國採購經理人指數PMI，製造業PMI為50.2％，上升0.5個百分點，非製造業商務活動指數51.7％，比上月上升0.7個百分點，綜合PMI產出指數52.0％，比上月上升0.7個百分點，顯示大陸企業生產經營活動總體擴張加快，對營收8成來自大陸市場的榮成，持續全產全銷下，將直接受惠。

榮成大陸湖北低碳造紙廠新增35萬噸產能9月已順利完工，集團產能將385萬噸大幅成長至420萬噸歷史新高，穩居亞洲前五，未來集團發展重心綠色包裝紙箱廠，第四季湖南長沙新廠規劃投產後，紙箱產能將增加1.2億平方米，集團產能由14.41億平方米將成長至15.61億平方米，持續推升整體營運動能。