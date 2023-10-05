深圳「認房不認貸」滿月 新房去化周期仍逾17個月

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深圳「認房不認貸」政策剛滿月，樂有家研究中心監測顯示，9月深圳新房市場網簽成交2,076套一手住宅，較上月下跌6％。深圳房市仍是二手住宅佔據主導地位，占房市成交總量的54％。數據顯示，9月深圳二手住宅過戶成交2,400套住宅，較上月微跌1％。但9月實際成交還未完全反映在網簽數據上。

華爾街見聞5日報導，樂有家研究中心指出，認房不認貸新政後，9月上旬，深圳房市活躍度有了顯著的提高。但由於交易流程耗時問題，市場實際成交量還未能完全反映在二手房過戶及網簽數據上，導致數據雙雙微跌。不過9月下旬市場略顯疲態，漲勢放緩。「銀十」房市仍需要更多優化政策來支援購房者住房消費，才能推動深圳二手交易量回到5,000套的榮枯線水準。

樂有家研究中心數據顯示，新政為新房市場帶來熱度，9月多個建案售房處人頭攢動，開盤現場火熱。9月16日、17日的周末，南山綠景白石洲璟庭、福田金地環灣城、寶安京地海樾府、龍華星河星悅雲邸四個新建案相繼入市。根據開發人員公布的資訊來看，四個建案共誕生了超2,000批購買力。

開發商也積極入市迎「金九銀十」，9月深圳全市新增一手住宅預售面積92.2萬平方公尺，創下三季最高值，月增68％。9月底全市一手住宅庫存面積為498.8萬平方公尺，但隨著9月下旬成交走低，一手住宅去化周期持續上漲，超過17個月。

根據樂有家研究中心監測數據，9月深圳新房市場網簽成交2,076套一手住宅，較上月下跌6％。全市各區新房成交主要集中在寶安及龍華。寶安網簽775套，月減25％；龍華網簽335套，月減9％。羅湖、福田、南山等多區網簽量較上月呈現漲勢。

而9月的深圳房市，仍是二手住宅占據主導地位，占房市成交總量的54％。樂有家研究中心監測顯示，9月深圳二手住宅過戶成交2,400套住宅，較上月微跌1％。不過，9月市場實際成交數據需要2個月甚至更久才能反映在過戶數據上。

另根據深房中協數據顯示，9月二手房屋網簽2,877套，較上月下跌7.6％。從每周數據來看，9月首周（9／4～9／10）起，周網簽量維持超800餘套，相較之前的每周600～700套有了明顯的上漲。9月上旬市場市況向好，但下旬稍顯疲乏。

深圳市房地產仲介協會統計數據顯示，第38周（9月18日－9月24日）全市二手房（含自助）統計有888套，較上周下降0.4％，二手房統計量上升態勢中止，認房不認貸政策效果逐漸減弱。

從各區表現而言，二手住宅過戶主要集中在龍崗與福田，各自占25％及19％。過戶超300套的區域有羅湖、福田、南山及龍崗。除了福田、南山、鹽田及大鵬下跌外，其餘區過戶量較上月為上漲態勢。

在物價方面，隨著新政的推行，市場交易活躍度提高，深圳房價逐漸穩定，9月深圳二手房房價月增持平。

樂有家研究中心監測顯示，新政推出後，業主放盤量增加，趁著市場活躍，不少改善需求的業主希望能早日出手舊房屋，以便置換新房產。因此9月深圳掛牌價仍處於下滑態勢，僅6個片區的業主報價環比略有上漲，90％的業主報價下滑或維持穩定。全市掛牌均價月減0.8％。